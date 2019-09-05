Новостей.COM ⇒
2019-09-05
Стало известно, на какое понижение зарплаты пошел Коноплянка ради "Шахтера"
В "Шальке" украинец зарабатывал гораздо больше.
Евгений Коноплянка
Фото: ФК "Шахтер"
Евгений Коноплянка ради перехода из "Шальке-04" в "Шахтер" согласился на значительное понижение зарплаты, сообщает isport.ua, ссылаясь на турецкие СМИ.
Приоритетным в продолжении карьеры украинца долгое время оставался стамбульский "Бешикташ", однако клубы не смогли договориться о стоимости игрока – немцы требовали 3,5 млн евро, а турки могли предложить на 1 млн меньше.
При этом сам Коноплянка настаивал на своей зарплате в размере 1,7 млн евро, из этого следует, что примерно такой она и есть в донецком клубе.
Отметим, что Коноплянка пошел на значительное снижение своего дохода, поскольку в "Шальке" он зарабатывал 4 млн евро в год.
Соглашение игрока с "горняками" рассчитано на три года.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Лишь 4 клуба из 12-ти Украинской Премьер-лиги потратились на летние трансферы. Футбол
04.09.2019 16:37
04.09.2019 16:37
←+Ctrl+→