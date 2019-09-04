Футбольные клубы Топ-5 европейских лиг установили новый трансферный рекорд

Было потрачено 5 млрд фунтов.

Футбольные клубы Топ-5 европейских лиг установили новый трансферный рекорд

Клубы, выступающие в пяти сильнейших европейских футбольных чемпионатах, в 2019 году потратили на трансферы сумму, эквивалентную 5 млрд фунтов стерлингов, что является новым трансферным рекордом, сообщает ВВС, ссылаясь на исследование бизнес-группы Deloitte.

Отметим, что в 2018 году клубы из европейской топ-пятерки потратили на 800 млн меньше.

Лидером по-прежнему является Английская Премьер-Лига, клубы которой потратили 1,41 млрд фунтов.

На удивление, совсем немного отстала испанская Ла Лига - 1,24 млрд, что практически вдвое превышает показатель 2017 года.

Трансферным испанским локомотивом являлись сделки по Антуану Гризманну, который перешел из "Атлетико" в "Барселону" за 108 млн фунтов; образовавшуюся пустоту у "матрасников" заполнил Жоао Фелиш, перешедший из "Бенфики" за 113 млн фунтов, а также Эден Азар, перешедший из "Челси" в "Реал" за 90 млн.

Три остальные лиги, входящие в пул лучших, установили новые национальные трансферные рекорды: итальянская Серия А – 1,06 млрд, Бундеслига - 670 млн и французская Лига 1 - 605 млн.

Дэн Джонс, глава спортивного департамента Deloitte, сообщил, что рекордные расходы являются "беспрецедентными" и обусловлены рядом факторов, в том числе рекордными спонсорскими ТВ-контрактами.

В тоже время …улучшение финансовых показателей европейских футбольных клубов также уменьшило потребность клубов продавать своих лучших игроков", - заявил Джонс.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  
Перед чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в ЛондонеПеред чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне
Винус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на кортВинус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на корт
Блок рекламы


Похожие новости
Сага с трансфером Коноплянки получила новый поворотСага с трансфером Коноплянки получила новый поворот
В первом туре Серии А был установлен рекорд ЛигиВ первом туре Серии А был установлен рекорд Лиги
Стартовавший US Open-2019 установил исторический финансовый рекордСтартовавший US Open-2019 установил исторический финансовый рекорд
Клубы Английской Премьер-Лиги летом потратили на трансферы 1,5 млрд евро. ФутболКлубы Английской Премьер-Лиги летом потратили на трансферы 1,5 млрд евро. Футбол
Футболист "Колоса" установил уникальный рекорд Украинской Премьер-лигиФутболист "Колоса" установил уникальный рекорд Украинской Премьер-лиги
Новый наставник "Шахтера" "идет в фарватере" Луческу и ФонсекиНовый наставник "Шахтера" "идет в фарватере" Луческу и Фонсеки
Итальянские клубы претендуют на 17-летнего форварда "Динамо". ФутболИтальянские клубы претендуют на 17-летнего форварда "Динамо". Футбол
18-летний украинский пловец побил национальный рекорд18-летний украинский пловец побил национальный рекорд
Forbes опубликовал ТОП-50 самых дорогих спортивных команд мира: "Реал" лишь третий Forbes опубликовал ТОП-50 самых дорогих спортивных команд мира: "Реал" лишь третий
Гвоздик заработает за чемпионский бой с роSSиянином рекордный для себя гонорарГвоздик заработает за чемпионский бой с роSSиянином рекордный для себя гонорар
Последние новости
Подгружаем последние новости