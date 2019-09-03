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2019-09-03
Женская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу
Был улучшен прошлогодний результат.
Фото: UkrainianBoxingFederation
В медальном зачете наша сборная заняла 9-е место.
Серебряную медаль в весовой категории свыше 81 килограмма завоевала Татьяна Шевченко, для которой это первая медаль континентального первенства.
Четыре бронзовые медали выиграли: Анна Охота (до 48 кг),
Татьяна Коб (до 51 кг),
Мария Бова (до 64 кг)
и Анастасия Черноколенко (до 81 кг).
По сравнению с ЧЕ-2018 украинкам удалось улучшить результат.
Напомним, в 2018 году женская сборная Украины выиграла четыре медали (1 серебро и 3 бронзы) на ЧЕ в Болгарии.
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