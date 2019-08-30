"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы

Прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников.

Киевляне вместе с "Копенгагеном", "Мальмё" и "Лугано" попали в группу В.

Соперниками "Александрии" по группе I будут "Вольсбург", "Сент-Этьен" и команда Яремчука, Пластуна и Безуса - "Гент".

Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на 4 корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. "Динамо" находилось в числе сеяных в 1-й корзине, "Александрия" - в 4-й.

Добавим, что 48 команд составят 12 групп по 4 команды.

Все матчи каждого тура будут сыграны в один день.

  • Первый тур: 19 сентября
  • Второй тур: 3 октября
  • Третий тур: 24 октября
  • Четвертый тур: 7 ноября
  • Пятый тур: 28 ноября
  • Шестой тур: 12 декабря

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