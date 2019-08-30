"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников.

Киевляне вместе с "Копенгагеном", "Мальмё" и "Лугано" попали в группу В.

Соперниками "Александрии" по группе I будут "Вольсбург", "Сент-Этьен" и команда Яремчука, Пластуна и Безуса - "Гент".

Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на 4 корзины согласно клубному рейтингу УЕФА . "Динамо" находилось в числе сеяных в 1-й корзине, "Александрия" - в 4-й.

Добавим, что 48 команд составят 12 групп по 4 команды.

Все матчи каждого тура будут сыграны в один день.