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2019-08-30
"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы
Прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы.
В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников.
Киевляне вместе с "Копенгагеном", "Мальмё" и "Лугано" попали в группу В.
Соперниками "Александрии" по группе I будут "Вольсбург", "Сент-Этьен" и команда Яремчука, Пластуна и Безуса - "Гент".
Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на 4 корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. "Динамо" находилось в числе сеяных в 1-й корзине, "Александрия" - в 4-й.
Добавим, что 48 команд составят 12 групп по 4 команды.
Все матчи каждого тура будут сыграны в один день.
- Первый тур: 19 сентября
- Второй тур: 3 октября
- Третий тур: 24 октября
- Четвертый тур: 7 ноября
- Пятый тур: 28 ноября
- Шестой тур: 12 декабря