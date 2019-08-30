Рейтинг УЕФА: Украина увеличила отрыв от Турции, но катастрофически уменьшила от Нидерландов

УЕФА опубликовала очередной рейтинг.

Рейтинг УЕФА: Украина увеличила отрыв от Турции, но катастрофически уменьшила от Нидерландов
Фото: UEFA.com

Стала известна обновленная таблица коэффициентов УЕФА, в которой Украина, как и прежде занимает 9-ю позицию.

До 8-й позиции, которую занимает Бельгия, довольно далеко – нас разделяет ровно 3 балла.

А вот снизу Украину активно поджимают Турция и Нидерланды, у которых в текущем еврокубковом сезоне осталось по 4 представителя, в то время как у Украины всего лишь 3.

И, если отрыв от Турции за прошедшую неделне существенно увеличился с 0,2 до 0,3 балла, то Нидерланды катастрофически сократили свое отставание с 1,85 до 0,35 баллов, что вызывает особое беспокойство.

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2021/2022.

Девятая позиция имеет колоссальное стратегическое значение, тогда, как десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге Чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.

Вчера Украина потеряла еще одного еврокубкового представителя - "Зарю", которая не смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы вылетев от "Эспаньола" (1:3, 2:2).

Таким образом, на групповой стадии ЛЕ Украину представят "Динамо" и "Александрия", в то время как в группе Лиги Чемпионов страну будет представлять "Шахтер".

У Турции остались "Галатасарай" (ЛЧ), а также "Истанбул", "Трабзонспор" и "Бешикташ" (ЛЕ).

Аналогичную ситуация с представителями Нидерландов - "Аякс" будет представлять страну на групповом этапе ЛЧ, а ПСВ, АЗ и "Фейеноорд" в группе Лиги Европы.

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