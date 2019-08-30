Определен лучший вратарь сезона по версии УЕФА

Голкипер «Ливерпуля» Аллисон получил приз лучшему вратарю сезона-2018/19 по версии УЕФА.
 
В прошлом сезоне бразилец вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.
Фото Определен лучший вратарь сезона по версии УЕФА
Алиссон. Фото: twitter.com/ChampionsLeague
 
В голосовании 26-летний вратарь «красных» опередил Юго Ллориса из «Тоттенхэма» и Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

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