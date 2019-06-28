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Сборная Украины завоевала "золото" Европейских игр в легкой атлетике Украинцы победили в командном первенстве. Фото: НОК Сборная Украины по легкой атлетике Сборная Украины по легкой атлетике стала чемпионом II Европейских игр-2019 в Минске в командных соревнованиях по формату DNA (динамичная новая легкая атлетика). Сборной Украины не было равных в решающей гонке преследования. Эта медаль стала для нашей объединенной команды 32-й на нынешних Европейских играх (9-12-11).

LB.ua

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