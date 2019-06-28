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2019-06-28
Сборная Украины завоевала "золото" Европейских игр в легкой атлетике
Украинцы победили в командном первенстве.
Фото: НОК
Сборная Украины по легкой атлетике
Сборной Украины не было равных в решающей гонке преследования.
Эта медаль стала для нашей объединенной команды 32-й на нынешних Европейских играх (9-12-11).
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