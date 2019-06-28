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Юлия Ткач принесла Украине золото Европейских игр В финале украинка победила Эльмиру Гамбарову из Азербайджана. Фото: НОК Юлия Ткач Украинская сборная на II Европейских играх завоевала очередное, уже 8-е " золото ". Юлия Ткач, выступающая в категории до 62 кг, выиграла золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе. В финальном поединке украинка победила Эльмиру Гамбарову из Азербайджана. Всего в активе Украины уже 31 награда - 8 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.

LB.ua

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