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2019-06-28
Юлия Ткач принесла Украине золото Европейских игр
В финале украинка победила Эльмиру Гамбарову из Азербайджана.
Фото: НОК
Юлия Ткач
Юлия Ткач, выступающая в категории до 62 кг, выиграла золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе.
В финальном поединке украинка победила Эльмиру Гамбарову из Азербайджана.
Всего в активе Украины уже 31 награда - 8 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.
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