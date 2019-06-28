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Медальный зачет Европейских игр-2019: Украина вернула себе одну позицию Наша команда вернулась на 4-е место. После завершения очередного соревновательного дня на II Европейских играх сборная Украины занимает четвертое место в медальном зачете. Копилка нашей команды пополнилась пятью медалями - по две из которых золотые и бронзовые и серебряной.

LB.ua

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