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Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх и досрочно вышла в полуфинал Украинцы добились второй победы на турнире. Фото: НОК Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу на II Европейских играх , которые проходят в столице Белоруссии. Во втором матче группового этапа украинская команда обыграла сборную Испании 6:4. Благодаря этой победе сборная Украины возглавила группу Б. В другом матче группы Италия со счетом 4:2 обыграла РоSSию. Отметим, что победа Украины лишила РоSSию шансов на выход в плей-офф Европейских игр. Напомним, что в первом туре сборная Украины обыграла Италию (4:4, 4:3 по пенальти). Сегодня украинцы сыграют последний матч группового этапа. В 15:30 наша команда встретится с немотивированной Россией .

LB.ua

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