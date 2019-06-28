Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх и досрочно вышла в полуфинал

Украинцы добились второй победы на турнире.

Фото: НОК
Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу на II Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии.

Во втором матче группового этапа украинская команда обыграла сборную Испании 6:4.

Благодаря этой победе сборная Украины возглавила группу Б.

В другом матче группы Италия со счетом 4:2 обыграла РоSSию.

Отметим, что победа Украины лишила РоSSию шансов на выход в плей-офф Европейских игр.

Напомним, что в первом туре сборная Украины обыграла Италию (4:4, 4:3 по пенальти).

Сегодня украинцы сыграют последний матч группового этапа. В 15:30 наша команда встретится с немотивированной Россией.


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