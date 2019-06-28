Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх и досрочно вышла в полуфинал
Украинцы добились второй победы на турнире.
Во втором матче группового этапа украинская команда обыграла сборную Испании 6:4.
Благодаря этой победе сборная Украины возглавила группу Б.
В другом матче группы Италия со счетом 4:2 обыграла РоSSию.
Отметим, что победа Украины лишила РоSSию шансов на выход в плей-офф Европейских игр.
Напомним, что в первом туре сборная Украины обыграла Италию (4:4, 4:3 по пенальти).
Сегодня украинцы сыграют последний матч группового этапа. В 15:30 наша команда встретится с немотивированной Россией.
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