Озвучены размеры призовых для украинцев за медали Европейских игр

Министр спорта назвал суммы призовых.

Озвучены размеры призовых для украинцев за медали Европейских игр

Стали известны размеры премиальных для украинских спортсменов, завоевавших медали на II Европейских Играх-2019.

В частности, государство выплатит за золотую медаль 50 тыс. гривен, за серебряные награды - по 40 тыс., а за "бронзовые" – 25 тыс., сообщил

министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них. Например, за две бронзовые медали спортсмен получит 50 000 гривен, за два золота - 100 тысяч гривен и т.д.", - цитирует страницу министра в Facebook sport.ua.

Напомним, за три соревновательных дня Украина поднялась на третье место в медальном зачете Европейских игр-2019


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