Грузинские футболисты на поле устроили акцию против роSSийской оккупации

Игроки вышли в футболках с антиоккупационным лозунгом.

Футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матч Чемпионата Грузии в футболках с лозунгами, направленными против роSSийской оккупации. Об этом пишет Грузия Online.

Игроки вышли на поле в футболках с надписями про то, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

"Мы из Грузии и нашу страну оккупировала РоSSия", - написано на футболках.

Фото: F.C. Torpedo Kutaisifacebook

Фото: скриншот с видео

Свою позицию выразили игроки клубов Торпедо (Кутаиси), Локомотив (Тбилиси), Рустави (Рустави) на стадионе в городе Цхалтубо во время 19-го тура чемпионата.

Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые антироSSийские акции протеста, вследствие которых пострадали 240 человек. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

АнтироSSийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

В пятницу стало известно, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами.


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