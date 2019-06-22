Украина получила первое "золото" на Европейских играх-2019

Счет медалям открыла 18-летняя дзюдоистка Дарья Белодед.

Украина получила первое "золото" на Европейских играх-2019
Дарья Белодед
Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

Чемпионка мира Дарья Белодед первой среди украинских спортсменов поднялась на пьедестал II Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь).

В турнире по дзюдо 18-летняя киевская динамовка завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, выиграв в финале у действующей чемпионки Европы 24-летней россиянки Ирины Долговой, сообщает Укринформ.

В другом поединке за "золото" Европейских игр столичный дзюдоист Георгий Зантарая (66 кг) встретится с итальянцем Маттео Медвесом.

До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.


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