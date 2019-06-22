Кансио пробив печень соперника защитил титул чемпиона WBO
Альберто Мачадо получил болезненный удар.
В калифорнийском Индио на арене Fantasy Springs Resort Casino состоялся матч-реванш за звание чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) между обладателем титула американцем Эндрю Кансио (21-4-2, 16 KO) и предыдущим чемпионом Альберто Мачадо (21-2, 17 KO).
Боксер из Пуэрто-Рико не сумел взять реванш за сенсационное поражение, которое состоялось на этой же арене 10 февраля.
Поединок завершился досрочно в третьем раунде.
Чемпион эффектным левым хуком пробил печень соперника, после чего Мачадо "взял колено" и не смог продолжить бой.
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22.06.2019 15:04