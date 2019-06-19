Президент украинского футбольного клуба ударил арбитра кулаком в лицо во время матча

Хамский поступок от президента клуба "Мостиска".

Президент украинского футбольного клуба ударил арбитра кулаком в лицо во время матча
Фото: скриншот

Во время матча чемпионата Львовской области "Феникс-Стефано" - "Мостиска" случился инцидент с участием президента клуба гостей Андрея Шагало.

Шагало, который совмещает должности президента и играющего тренера, ударил кулаком в лицо арбитра матча.

Хамский поступок произошел после того, как арбитр вынес предупреждение игроку команды "Мостиска" Максиму Козыреву.

Вначале Козырев, в знак несогласия с решением арбитра наказать его желтой карточкой, толкнул рефери. А следом подбежал Шагало и решил провести самосуд.

После произошедшего игроки "Мостиска" отказались продолжать матч.

Решение о судьбе поединке вынесет КДК Федерации футбола Львовской области.


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