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Президент украинского футбольного клуба ударил арбитра кулаком в лицо во время матча Хамский поступок от президента клуба "Мостиска". Фото: скриншот Во время матча чемпионата Львовской области "Феникс-Стефано" - "Мостиска" случился инцидент с участием президента клуба гостей Андрея Шагало. Шагало, который совмещает должности президента и играющего тренера, ударил кулаком в лицо арбитра матча. Хамский поступок произошел после того, как арбитр вынес предупреждение игроку команды "Мостиска" Максиму Козыреву. Вначале Козырев, в знак несогласия с решением арбитра наказать его желтой карточкой, толкнул рефери. А следом подбежал Шагало и решил провести самосуд. После произошедшего игроки "Мостиска" отказались продолжать матч. После произошедшего игроки "Мостиска" отказались продолжать матч. Решение о судьбе поединке вынесет КДК Федерации футбола Львовской области.

LB.ua

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