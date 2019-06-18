Далакян пояс не отдал

Ринг, установленный на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» в Киеве, уже давно стал счастливым для чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) 31-летнего днепрянина Артема Далакяна (18-0-0, 13 КО).

Суббота. Киев. Артем ДАЛАКЯН. Фото: boxingscene.com

Еще бы, ведь именно здесь, на склонах нашей великой реки, он в третий раз защитил свой пояс.

Причем опять-таки сделал это в ярчайшем стиле и досрочно, победив техническим нокаутом в десятом раунде обязательного претендента из Таиланда 27-летнего Саравута Таворнхама (20-2-0, 15 КО).

Таец-левша поначалу предпочел было боксировать первым номером. Но из этого никаких для себя дивидендов не получил, поскольку верткий и очень быстрый на ногах Далакян не только не давал ему возможности попасть в цель, а и опасно контратаковал.

Работая на дистанции и, к чему уже все привыкли, с опущенными руками, Артем время от времени выстреливал ими большей частью в туловище оппонента. Незадолго до окончания первого раунда наш боксер неожиданным мощным апперкотом в челюсть потряс претендента.

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Во второй трехминутке Таворнхам попытался пойти напролом, но за эту авантюрную выходку заработал серию увесистых «оплеух», что охладило его пыл. А начиная с третьего раунда, когда уже стало ясно, что в маневренности, скорости передвижений и выбрасывании рук, да и с точки зрения тактико-технического мышления Саравут значительно уступает Артему, поединок стал превращаться в одностороннее избиение залетного гостя.

Таким себе корявым левым таец чуточку зацепил чемпиона, за что тут же получил в ответ парочку «двоечек» и «троечек».

Но все же Таворнхам, отдадим ему должное, продолжал наступать и, пропуская встречные удары, демонстрировал хорошую устойчивость на ногах. Причем это особенно стало бросаться в глаза с пятого раунда, в котором Далакян уже начал вкладываться в удары правой, да и левой в придачу.

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После того, как этот 12-раундовый по регламенту бой прошел свой экватор, Артем, по всему было видно, решил не тянуть с развязкой и завершить все досрочной победой. Он взвинтил и без того высокий темп поединка, осыпая визави сериями разнообразных по исполнению ударов.

В седьмой трехминутке на Таворнхама уже было больно смотреть, поскольку его лицо кровоточило в нескольких местах. А в восьмом раунде Далакян, прижав соперника к канатам, провел серию акцентированных «выстрелов» в висок, нос, челюсть и фирменным апперкотом заехал в подбородок.

Как весь этот шквал ударов выдерживал тайский «стойкий оловянный солдатик» - просто удивительно. А еще удивительнее было то, почему его секунданты, спокойно созерцая избиение их бедолаги подопечного, не выбрасывают на ринг белое полотенце.

И только рефери в ринге Оливер Бриен из Германии в десятом раунде, когда после мощнейшей серии из где-то с дюжины пропущенных ударов Таворнхам чуть было не вылетел за канаты. остановил бой, присудив Далакяну победу техническим нокаутом.

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Артем Далакян. - Я обещал, что покажу хороший - Очень хочу поблагодарить своих промоутеров и фанатов за то, что пришли поболеть за меня, - сказал в микрофон после боя облаченный в третий раз в защищенный им чемпионский пояс. - Я обещал, что покажу хороший бокс , и сделал это. Очень приятно, когда получается осуществлять обещанное.

Когда первый раз я попал, то увидел, что его повело. Но подумал. что не нужно спешить. Думал, что придет его время, хватит уже бить, у каждого есть предел.

Слушал тренеров, пытался выполнять то, что они говорили. Что-то получалось, а что-то - нет. Объединение поясов? На этот вопрос, думаю, промоутер все скажет. Я готов, конечно...

Кстати, Дмитрий Елисеев, промоутер Далакяна, в одном из недавних интервью отметил, что ведутся переговоры относительно объединения поясов с командами бывших спарринг-партнеров Артема. Имеются в виду чемпионы мира в наилегчайшем весе по версии WBC 26-летний британец Чарли Эдвардс (15-1-0, 6 КО) и IBF - 36-летний южноафриканец Морути Мталане (38-2-0, 25 КО). Но они пока и не отказываются, и не соглашаются. Елисеев подчеркнул, что будет предпринято все для того, чтобы к концу года состоялся объединительный бой Далакяна против более желаемого им оппонента Эдвардса - подопечного хорошо нам известного промоутера Эдди Хирна.

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В андеркарде главного события вечера бокса титульного боя Далакян - Таворнхам состоялся еще ряд поединков. Наибольший интерес вызывали два из них - рейтинговый в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между запорожцем Андреем Захожим (12-0-0, 10 КО) и боснийцем Срданом Говедарицей (7-8-0, 6 КО), а также за вакантный титул чемпиона Украины во втором среднем (до 76,2 кг), в котором встречались харьковчанин Игорь Кудрицкий (11-0-2, 6 КО) и крымчанин Джамал Усманов (5-0-1, 3 КО).

207-сантиметровый гигант Захожий уже в конце первого раунда мощным ударом по селезенке заставил Говердарицу приземлиться на колено. А когда во второй трехминутке после серийной атаки украинца с завершающим правым прямым босниец вновь очутился в таком же положении, он обратился к рефери с просьбой остановить поединок. Так что очередная победа Захожего техническим нокаутом.

А вот титул чемпиона Украины во втором среднем весе так и остался вакантным. Дело в том, что во втором раунде боксеры столкнулись головами, в результате чего Усманов получил сильное рассечение. Бой был остановлен с ничейным вердиктом.