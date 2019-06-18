Далакян пояс не отдал

Ринг, установленный на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» в Киеве, уже давно стал счастливым для чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) 31-летнего днепрянина Артема Далакяна (18-0-0, 13 КО).
Фото Далакян пояс не отдал
Суббота. Киев. Артем ДАЛАКЯН. Фото: boxingscene.com
 
Еще бы, ведь именно здесь, на склонах нашей великой реки, он в третий раз защитил свой пояс.
 
Причем опять-таки сделал это в ярчайшем стиле и досрочно, победив техническим нокаутом в десятом раунде обязательного претендента из Таиланда 27-летнего Саравута Таворнхама (20-2-0, 15 КО).
 
Таец-левша поначалу предпочел было боксировать первым номером. Но из этого никаких для себя дивидендов не получил, поскольку верткий и очень быстрый на ногах Далакян не только не давал ему возможности попасть в цель, а и опасно контратаковал.
 
Работая на дистанции и, к чему уже все привыкли, с опущенными руками, Артем время от времени выстреливал ими большей частью в туловище оппонента. Незадолго до окончания первого раунда наш боксер неожиданным мощным апперкотом в челюсть потряс претендента.
 
***
 
Во второй трехминутке Таворнхам попытался пойти напролом, но за эту авантюрную выходку заработал серию увесистых «оплеух», что охладило его пыл. А начиная с третьего раунда, когда уже стало ясно, что в маневренности, скорости передвижений и выбрасывании рук, да и с точки зрения тактико-технического мышления Саравут значительно уступает Артему, поединок стал превращаться в одностороннее избиение залетного гостя.
 
Таким себе корявым левым таец чуточку зацепил чемпиона, за что тут же получил в ответ парочку «двоечек» и «троечек».
 
Но все же Таворнхам, отдадим ему должное, продолжал наступать и, пропуская встречные удары, демонстрировал хорошую устойчивость на ногах. Причем это особенно стало бросаться в глаза с пятого раунда, в котором Далакян уже начал вкладываться в удары правой, да и левой в придачу.
 
***
 
После того, как этот 12-раундовый по регламенту бой прошел свой экватор, Артем, по всему было видно, решил не тянуть с развязкой и завершить все досрочной победой. Он взвинтил и без того высокий темп поединка, осыпая визави сериями разнообразных по исполнению ударов.
 
В седьмой трехминутке на Таворнхама уже было больно смотреть, поскольку его лицо кровоточило в нескольких местах. А в восьмом раунде Далакян, прижав соперника к канатам, провел серию акцентированных «выстрелов» в висок, нос, челюсть и фирменным апперкотом заехал в подбородок.
 
Как весь этот шквал ударов выдерживал тайский «стойкий оловянный солдатик» - просто удивительно. А еще удивительнее было то, почему его секунданты, спокойно созерцая избиение их бедолаги подопечного, не выбрасывают на ринг белое полотенце.
 
И только рефери в ринге Оливер Бриен из Германии в десятом раунде, когда после мощнейшей серии из где-то с дюжины пропущенных ударов Таворнхам чуть было не вылетел за канаты. остановил бой, присудив Далакяну победу техническим нокаутом.
 
***
 
- Очень хочу поблагодарить своих промоутеров и фанатов за то, что пришли поболеть за меня, - сказал в микрофон после боя облаченный в третий раз в защищенный им чемпионский пояс Артем Далакян. - Я обещал, что покажу хороший бокс, и сделал это. Очень приятно, когда получается осуществлять обещанное.
 
Когда первый раз я попал, то увидел, что его повело. Но подумал. что не нужно спешить. Думал, что придет его время, хватит уже бить, у каждого есть предел.
 
Слушал тренеров, пытался выполнять то, что они говорили. Что-то получалось, а что-то - нет. Объединение поясов? На этот вопрос, думаю, промоутер все скажет. Я готов, конечно...
 
Кстати, Дмитрий Елисеев, промоутер Далакяна, в одном из недавних интервью отметил, что ведутся переговоры относительно объединения поясов с командами бывших спарринг-партнеров Артема. Имеются в виду чемпионы мира в наилегчайшем весе по версии WBC 26-летний британец Чарли Эдвардс (15-1-0, 6 КО) и IBF - 36-летний южноафриканец Морути Мталане (38-2-0, 25 КО). Но они пока и не отказываются, и не соглашаются. Елисеев подчеркнул, что будет предпринято все для того, чтобы к концу года состоялся объединительный бой Далакяна против более желаемого им оппонента Эдвардса - подопечного хорошо нам известного промоутера Эдди Хирна.
 
***
 
В андеркарде главного события вечера бокса титульного боя Далакян - Таворнхам состоялся еще ряд поединков. Наибольший интерес вызывали два из них - рейтинговый в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между запорожцем Андреем Захожим (12-0-0, 10 КО) и боснийцем Срданом Говедарицей (7-8-0, 6 КО), а также за вакантный титул чемпиона Украины во втором среднем (до 76,2 кг), в котором встречались харьковчанин Игорь Кудрицкий (11-0-2, 6 КО) и крымчанин Джамал Усманов (5-0-1, 3 КО).
 
207-сантиметровый гигант Захожий уже в конце первого раунда мощным ударом по селезенке заставил Говердарицу приземлиться на колено. А когда во второй трехминутке после серийной атаки украинца с завершающим правым прямым босниец вновь очутился в таком же положении, он обратился к рефери с просьбой остановить поединок. Так что очередная победа Захожего техническим нокаутом.
 
А вот титул чемпиона Украины во втором среднем весе так и остался вакантным. Дело в том, что во втором раунде боксеры столкнулись головами, в результате чего Усманов получил сильное рассечение. Бой был остановлен с ничейным вердиктом.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022, - СМИ1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022, - СМИ
Усик отказался от боя с Поветкиным по политическим мотивамУсик отказался от боя с Поветкиным по политическим мотивам
Усик награжден роSSийской премией "Легенда бокса"Усик награжден роSSийской премией "Легенда бокса"
Во время финального матча чемпионата РоSSии по баскетболу цинично ограбили раздевалку одной из командВо время финального матча чемпионата РоSSии по баскетболу цинично ограбили раздевалку одной из команд
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками УсикаСкандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Блок рекламы


Похожие новости
Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса
Украинец Артем Далакян защитил свой титул чемпиона мира по боксуУкраинец Артем Далакян защитил свой титул чемпиона мира по боксу
Чемпиону мира по четырем версиям в супертяжелом весе вручили необычный именной поясЧемпиону мира по четырем версиям в супертяжелом весе вручили необычный именной пояс
Усик отказался от третьего чемпионского поясаУсик отказался от третьего чемпионского пояса
Британский боксер защитил два пояса ярким нокаутомБританский боксер защитил два пояса ярким нокаутом
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься УсикаУайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Промоутеры Ломаченко и Кэмпбелла согласовали дату объединительного боя за поясаПромоутеры Ломаченко и Кэмпбелла согласовали дату объединительного боя за пояса
WBC уважил просьбу Ломаченко и дает возможность украинцу завоевать третий пояс чемпионаWBC уважил просьбу Ломаченко и дает возможность украинцу завоевать третий пояс чемпиона
WBA лишил Усика чемпионского поясаWBA лишил Усика чемпионского пояса
Усик отказался от пояса WBA и обязательного боя с россиянином
Последние новости
Подгружаем последние новости