Вслед за НХЛ и в НБА команда впервые в истории лиги стала чемпионом

Торонто Рэпторс выиграл звание чемпиона НБА.

Вслед за НХЛ и в НБА команда впервые в истории лиги стала чемпионом
Фото: Википедия

В ночь на пятницу в Окленде состоялся 6-й матч финала НБА.

Победитель лиги двух последних сезонов – местный "Голден Стэйт Уорриорз" в заключительной четверти упустил преимущество в 2 очка над "Торонто Рэпторс" и проиграл не только матч 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28), но и финальную серию 2:4.

Стоит отметить, что для "Торонто" данный титул - первый чемпионский титул в истории клуба.

Напомним, накануне в еще одной из четырех главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с МЛБ и НФЛ – в НХЛ клуб впервые в истории выиграл лигу, им стал "Сент-Луис Блюз".


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