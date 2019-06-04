В первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитра

Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами ФК "Карпаты" (Дубовое) и ФК "Поляна" завершился жестоким нападением болельщиков на главного арбитра матча, сообщает zakarpattya.net.ua.

Разъяренные фанаты повалили судью на поле и стали избивать, включая ногами.

Фото: zakarpattya.net.ua. Фото: zakarpattya.net.ua. Фото: zakarpattya.net.ua.

Сообщается, что фанаты "Карпат" остались недовольны работой рефери, который удалил вратаря хозяев, что и стало причиной избиения, которое удалось остановить только после вмешательства полиции.

По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер "Карпат".

Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и ФФЗ. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.

Добавим, что "Карпаты" замыкают турнирную таблицу первенства области.