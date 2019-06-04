В первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитра

Досталось и лайнсмену.

Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами ФК "Карпаты" (Дубовое) и ФК "Поляна" завершился жестоким нападением болельщиков на главного арбитра матча, сообщает zakarpattya.net.ua.

Разъяренные фанаты повалили судью на поле и стали избивать, включая ногами.

Фото: zakarpattya.net.ua.
Фото: zakarpattya.net.ua.
Фото: zakarpattya.net.ua.
Сообщается, что фанаты "Карпат" остались недовольны работой рефери, который удалил вратаря хозяев, что и стало причиной избиения, которое удалось остановить только после вмешательства полиции.

По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер "Карпат".

Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и ФФЗ. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.

Добавим, что "Карпаты" замыкают турнирную таблицу первенства области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Драматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титулаДраматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титула
В первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитраВ первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитра
На Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубейНа Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей
В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". ФутболВ Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". Футбол
Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Болельщики "Реала" видят украинца Лунина вторым вратаремБолельщики "Реала" видят украинца Лунина вторым вратарем
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
В украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитраВ украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитра
В США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачтыВ США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачты
На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"
В первенстве НХЛ игроки "Айлендерс" и "Оттавы" умудрились организовать три драки за 30 секундВ первенстве НХЛ игроки "Айлендерс" и "Оттавы" умудрились организовать три драки за 30 секунд
Червенков: Болельщики рассчитывали на суперфутбол, но мы же не Манчестер СитиЧервенков: Болельщики рассчитывали на суперфутбол, но мы же не Манчестер Сити
В Бразилии жестоко убили игрока "Сан-Паулу". ФутболВ Бразилии жестоко убили игрока "Сан-Паулу". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости