Во время женского турнира по гольфу US Open молния ударила в дерево прямо на поле

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В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, проходит популярный женский турнир по гольфу US Open.

В день второго раунда, который был прерван из-за непогоды, произошел курьезный случай. Во время грозы молния попала в дерево, стоящее между ти и грином.

К тому времени организаторы заблаговременно эвакуировали всех игроков и зрителей.

Scary scene during the weather delay at the #USWomensOpen . Players and fans are safe, and play is about to resume. pic.twitter.com/wAW3ivGjKv — USGA (@USGA) 31 мая 2019 г.

После двух неполных раундов с результатом "- 6" лидирует японка Мамико Хига, на втором месте американка Джессика Корда, у которой результат "- 5".