Новостей.COM ⇒
2019-06-01
Во время женского турнира по гольфу US Open молния ударила в дерево прямо на поле
Участников и зрителей успели эвакуировать.
Фото: Twitter
В день второго раунда, который был прерван из-за непогоды, произошел курьезный случай. Во время грозы молния попала в дерево, стоящее между ти и грином.
К тому времени организаторы заблаговременно эвакуировали всех игроков и зрителей.
После двух неполных раундов с результатом "- 6" лидирует японка Мамико Хига, на втором месте американка Джессика Корда, у которой результат "- 5".
Scary scene during the weather delay at the— USGA (@USGA)
#USWomensOpen. Players and fans are safe, and play is about to resume. pic.twitter.com/wAW3ivGjKv 31 мая 2019 г.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Золотая Евролига: Победа уже была в кармане
01.06.2019 17:51
01.06.2019 17:51
Ctrl+←