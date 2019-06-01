Во время женского турнира по гольфу US Open молния ударила в дерево прямо на поле

Участников и зрителей успели эвакуировать.

Фото: Twitter
В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, проходит популярный женский турнир по гольфу US Open.

В день второго раунда, который был прерван из-за непогоды, произошел курьезный случай. Во время грозы молния попала в дерево, стоящее между ти и грином.

К тому времени организаторы заблаговременно эвакуировали всех игроков и зрителей.

Scary scene during the weather delay at the #USWomensOpen. Players and fans are safe, and play is about to resume. pic.twitter.com/wAW3ivGjKv

— USGA (@USGA) 31 мая 2019 г.
После двух неполных раундов с результатом "- 6" лидирует японка Мамико Хига, на втором месте американка Джессика Корда, у которой результат "- 5".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Легенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. ФутболЛегенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. Футбол
На Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубейНа Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей
В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". ФутболВ Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". Футбол
Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VARАнглийская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VAR
В Бразилии судья по мини-футболу умер во время матчаВ Бразилии судья по мини-футболу умер во время матча
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
Журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в головуЖурналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в голову
Лидер сборной РоSSии по биатлону сыграет свадьбу в ТернополеЛидер сборной РоSSии по биатлону сыграет свадьбу в Тернополе
Чемпионы мира в среднем весе едва не подрались во время процедуры взвешиванияЧемпионы мира в среднем весе едва не подрались во время процедуры взвешивания
Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. ФутболФаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. Футбол
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Кубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . ФутболКубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости