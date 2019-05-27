Молодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира

Наша команда одной ногой уже в 1/8 финала.

На проходящем в Польше молодежном Чемпионате мира по футболу сборная Украина проводила свой второй матч.

Соперником подопечных Александра Петракова была команда Катара.

Матч завершился нелегкой победой украинцев 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Денис Попов.

Чуть позже стартует второй матч группы D, в котором нигерийцы встречаются со сверстниками из США .

От результата этого поединка зависит перспективы нашей молодежной дружины на ЧМ. В случае ничьи или победы нигерийцев сборная Украины досрочно выйдет в стадию плей-офф. При ином раскладе всё решится в очной встрече с командой Нигерии в заключительном туре.

Напомним, в первом туре наша команда оказалась сильнее американцев 2:1, а нигерийцы разгромили катарцев 4:0.