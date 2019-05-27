Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Украинка в двух сетах победила Бернарду Пера из США.

Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Фото: http://global-news.com.ua

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд Ролан Гаррос. Украинка в двух сетах победила Бернарду Пера из США.

Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты, пишет Спортарена.

В первом сете украинка сделала два брейка и выиграла - 6:2. Во второй партии американке удалось навязать борьбу, но Козлова оказалась сильнее на тай-брейке.

Напомним, что сегодня в первом раунде Ролан Гаррос играет Элина Свитолина. Соперница украинки - американка Винус Уильямс.

Победительница этого матча и станет оппоненткой Козловой во втором круге соревнований.


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