Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Украинка в двух сетах победила Бернарду Пера из США.

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд Ролан Гаррос. Украинка в двух сетах победила Бернарду Пера из США .

Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты, пишет Спортарена.

В первом сете украинка сделала два брейка и выиграла - 6:2. Во второй партии американке удалось навязать борьбу, но Козлова оказалась сильнее на тай-брейке.

Напомним, что сегодня в первом раунде Ролан Гаррос играет Элина Свитолина. Соперница украинки - американка Винус Уильямс.

Победительница этого матча и станет оппоненткой Козловой во втором круге соревнований.