Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Украинка в двух сетах победила Бернарду Пера из США.
Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд Ролан Гаррос. Украинка в двух сетах победила Бернарду Пера из США.
Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты, пишет Спортарена.
В первом сете украинка сделала два брейка и выиграла - 6:2. Во второй партии американке удалось навязать борьбу, но Козлова оказалась сильнее на тай-брейке.
Напомним, что сегодня в первом раунде Ролан Гаррос играет Элина Свитолина. Соперница украинки - американка Винус Уильямс.
Победительница этого матча и станет оппоненткой Козловой во втором круге соревнований.
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