Сборная Украины с победы стартовала на молодежном Чемпионате мира по футболу

Украинцы сделали хороший задел на выход из группы.

На стартовавшем в Польше молодежном Чемпионате мира по футболу сборная Украина проводила свой первый матч в городе Бельско-Бяла против команды США .

В непростом для подопечных Александра Петракова поединке наши парни одержали минимальную победу 2:1.

Счет в середине первого тайма открыл Сергей Булеца 1:0.

Однако, спустя 6 минут Брендон Сервания восстановил равновесие 1:1.

Всё решил угловой удар на 52-й минуте матча. Булеца точно подал, а Денис Попов, перевисев всех в воздухе, элегантно срезал мяч в ворота 2:1.

В оставшееся время у ворот Андрея Лунина было пару тревожных эпизодов, но сборная Украины, в целом уверенно довела матч до победы.

Несмотря на статистическое превосходство американцев: владение мячом 67% на 33%, количество передач 597 на 295, а также процент их точности – 83 на 62, именно украинцы набирают 3 очка.

В параллельном матче в группе D сборная Нигерии легко разобралась со сверстниками из Катара 4:0

В следующем туре, который состоится в понедельник, 27 мая соперником нашей команды будет сборная Катара.