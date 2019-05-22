Футболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионата

Семейный подряд наоборот.

Фото: скриншот
В чемпионате Венесуэлы состоялся заключительный 19 тур, определивший состав четвертьфиналистов, которые поспорят за звание чемпиона страны.

До 92-й минуты в заветную восьмерку входил и клуб "Пуэрто-Кабелло", который к этой минуте выигрывал у Депортиво Тачира" 2:1.

Однако, гол футболиста "Депортиво" Джанлуки Мальдонадо, сравнявшего счет (2:2), оставил "Пуэрто-Кабелло" за бортом стадии плей-офф.

Каково же было удивление болельщиков, когда после забитого гола Мальдонадо не стал радоваться своему успеху, а наоборот расстроился и даже всплакнул. Что же я наделал! - читалось в глазах Джанлуки.

Оказывается, что команду-соперницу возглавляет его отец.

Таким образом, точный удар сына лишил команду отца выхода в четвертьфинал.

???El ex seleccionado de ??, Giancarlo Maldonado, se puso a llorar porque meti? el gol que termin? eliminando al equipo que dirige su padre! ?? pic.twitter.com/rjB05n8JXh

— Carlos Alberto Navarro (@tutigrilloperu) 21 мая 2019 г.


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