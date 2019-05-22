Футболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионата
Семейный подряд наоборот.
До 92-й минуты в заветную восьмерку входил и клуб "Пуэрто-Кабелло", который к этой минуте выигрывал у Депортиво Тачира" 2:1.
Однако, гол футболиста "Депортиво" Джанлуки Мальдонадо, сравнявшего счет (2:2), оставил "Пуэрто-Кабелло" за бортом стадии плей-офф.
Каково же было удивление болельщиков, когда после забитого гола Мальдонадо не стал радоваться своему успеху, а наоборот расстроился и даже всплакнул. Что же я наделал! - читалось в глазах Джанлуки.
Оказывается, что команду-соперницу возглавляет его отец.
Таким образом, точный удар сына лишил команду отца выхода в четвертьфинал.
???El ex seleccionado de ??, Giancarlo Maldonado, se puso a llorar porque meti? el gol que termin? eliminando al equipo que dirige su padre! ??— Carlos Alberto Navarro (@tutigrilloperu)
pic.twitter.com/rjB05n8JXh 21 мая 2019 г.
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