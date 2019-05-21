В матче Первой лиги перед пробитием пенальти футболисты разгребали воду руками

Качество газона в Ивано-Франковске оставляет желать лучшего.

В матче Первой лиги перед пробитием пенальти футболисты разгребали воду руками
Фото: скриншот

Перед матчем 27-го тура в Первой лиге "Прикарпатье" – "Металлист 1925" (2:2) Ивано-Франковск накрыл циклон в виде проливного дождя.

Поле стадиона "Рух" скорее напоминало бассейн, и игра быстро превратилась в ватерполо.

Самый забавный момент произошел на 56-й минуте матча, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Ярославу Конкольняку, который собирался его пробивать, пришлось руками разгребать воду с точки пробития 11-метрового. К Ярославу в помощь был даже отряжен помощник – они вдвоем хорошо выполнили подготовительные работы.

Однако, курьез на этом не закончился. Каково было удивление футболистов, когда арбитр отсчитал 11 метров и показал метку в метре дальше от предполагаемой игроками точки.

Это не расстроило Конкольняка, который безупречно исполнил пенальти, сравняв счет 1:1.


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