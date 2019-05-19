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Лига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионов По итогам 37-го тура чемпионата Франции окончательно определились представители Лиги 1 в Лиге чемпионов. Чемпион страны "ПСЖ" разгромил "Дижон". Компанию парижанам в главном клубном турнире Европы составит "Лилль". Фото: ol.fr Команда разгромила "Анже", набрала 75 очков и обеспечила себе второе место, гарантирующее путевку в групповой турнир. "Лион" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Команда обыграла "Кан", набрала 69 очков и завершит сезон на третьем месте. В Лиге Европы сыграет "Сент-Этьен", после победы над "Ниццей" имеющий 65 очков и гарантировавший себе четвертое место. Чемпионат Франции Лига 1 37-й тур "Сент-Этьен" - "Ницца" - 3:0 (1:0) Голы: Берич, 25 (1:0). Берич, 65 (2:0). Амума, 81 (3:0). "Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Полома (Фофана, 20), Салиба, М`Вила, Салибюр (Вада, 66), Амума (Гезали, 83), Аит Беннассер, Берич, Норден. "Ницца": Бенитес, Боскальи, Сарр, Коли, Пельмар (Ле Биан, 79), Аталь, Данилу, Ле Мелу, Тамез (Макенго, 74), Сен-Максимен, Ганаго (Срарфи, 66). Предупреждения: Коли, 62. Ле Мелу, 73. Ле Биан, 86. Судья: Готье. 18 мая. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар". "Страсбур" - "Ренн" - 0:2 (0:1) Голы: Буриго, 24 (0:1). Юну, 90 (0:2). "Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Каси, Томассон (Мотиба, 65), Прцич, Льенар, Гонсалвеш (Зохи, 77), Да Кошта (Корнье, 84), Айорк. "Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Думбья, Гренье, Юханссон (Желен, 72), Буриго (Леа Силики, 66), Сарр, Камавинга (Юну, 81), Ньянг. Предупреждения: Каси, 23. Камавинга, 45. Коубек, 83. Судья: Леонар. 18 мая. Страсбург. Стадион "La Meinau". "Тулуза" - "Марсель" - 2:5 (1:2) Голы: Лейя Исека, 26 (1:0). Сансон, 29 (1:1). Сакаи, 50 (1:2). Градель, 61 (2:2). Нжи, 76 (2:3). Товен, 90 (2:4). Товен, 90+1 (2:5). "Тулуза": Гойкоэчеа, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Босток (Каюзак, 87), Дурмаз (Ману Гарсия, 79), Сангаре, Доссеви (Мубеле, 85), Градель, Лейя Исека. "Марсель": Манданда, Рами (Стротман, 74), Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон, Камара, Пайет (Лопес, 80), Жермен (Нжи, 62), Окампос. Предупреждения: Жюльен, 22. Амави, 39. Рами, 58. Судья: Шнайдер. 18 мая. Тулуза. Стадион Муниципальный. "Монпелье" - "Нант" - 1:1 (0:1) Голы: Кулибали, 24 (0:1). Молле, 76 (1:1). "Монпелье": Леконт, Илтон, Мендеш, Ойонго, Суарес (Ристич, 45+5), Козза (Самбия, 57), Ле Таллек (Шкулетич, 82), Молле, Скири, Делор, Лаборд. "Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Кватенг, 72), Паллуа, Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Жиротто, Мутуссами (Лукас Лима, 85), Уорис (Лимбомб, 80), Кулибали. Предупреждения: Диегу Карлос, 2. Туре, 29. Паллуа, 90+6. Судья: Бюке. 18 мая. Монпелье. Стадион "La Mosson". "Генгам" - "Ним" - 2:2 (2:0) Голы: Тюрам, 6 (1:0). Менди, 35 (2:0). Рипар, 53 (2:1). Буанга, 56 (2:2). "Генгам": Кайар, Сорбон, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Фофана, 73), Блас (Карно, 83), Фири, Мергем, Тюрам (Ру, 61), Менди. "Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Алакуш (Паке, 89), Ферри, Буанга (Алиуи, 82), Тиуб, Мауасса, Валлс (Вальдивия, 72), Бобишон, Рипар. Предупреждения: Икоко, 33. Тюрам, 44. Алакуш, 48. Бриансон, 66. Судья: Мигельгорри. 18 мая. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou". "Бордо" - "Реймс" - 0:1 (0:1) Гол: Сук Хюн Джун, 2. "Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Кунде, Плашил, Отавиу, Адли (Карамо, 68), Башич (Бенраху, 46), Бриан, Камано (Калу, 61). "Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Шавалерен, Думбья (Дисаси, 85), Камара, Кафаро (Уден, 67), Дингоме, Сук Хюн Джун (Чаваррия, 74). Предупреждение: Фокет, 90+2. Судья: Ваттеллье. 18 мая. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик". "Лион" - "Кан" - 4:0 (0:0) Голы: Депай, 49 (1:0). Корне, 54 (2:0). Дембеле, 64 (3:0). Депай, 74 (4:0). Нереализованный пенальти: Дембеле, 31 (вратарь) "Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Дюбуа (Рафаэл да Силва, 82), Менди, Депай (Тузар, 77), Ауар (Траоре, 77), Ндомбеле, Дембеле, Корне, Террье. "Кан": Самба, Имору, Джикю, Гильбер, Гради, Заари, Фажр, Кауи (Муссаки, 57), Деминге (Оньянге, 66), Кривелли (Армугом, 70), Нинга. Предупреждения: Корне, 25. Марселу, 41. Рафаэл да Силва, 84. Джикю, 90+2. Судья: Делерю (Франция). 18 мая. Лион. Стадион "Люмьер". "Лилль" - "Анже" - 5:0 (2:0) Голы: Иконе, 2 (1:0). Пепе, 14 (2:0). Ж.Бамба, 69 (3:0). Пепе, 76 - с пенальти (4:0). Араужу, 89 (5:0). "Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Коне, Габриэл, Зеки Челик (Пье, 82), Тиагу Мендес, Сумаре, Реми (Руй Фонте, 82), Ж.Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 77). "Анже": Бютель, Траоре, Павлович, Пелланар (Аит Нури, 46), Мансо, Пажо (Эль Мелали, 70), Фюльжини, Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ, Баокен (Канга, 80). Предупреждения: Павлович, 24. Пажо, 39. Аит Нури, 75. Араужу, 90. Судья: Летексье. 18 мая. Лилль. Стадион "Пьер Моруа". "ПСЖ" - "Дижон" - 4:0 (3:0) Голы: Ди Мария, 3 (1:0). Кавани, 4 (2:0). Мбаппе, 36 (3:0). Мбаппе, 56 (4:0). "ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кюрзава (Нкунку, 86), Менье (Дагба, 77), Керер, Мбе Со, Дракслер, Паредес, Кавани, Ди Мария (Диаби, 77), Мбаппе. "Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Хаддади (Муту, 46), Альфонс, Бальмон (Слити, 62), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Жанно, 86). Предупреждения: Менье, 31. Амальфитано, 71. Судья: Бризар. 18 мая. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

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