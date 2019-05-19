Новостей.COM ⇒
2019-05-19
Лига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионов
По итогам 37-го тура чемпионата Франции окончательно определились представители Лиги 1 в Лиге чемпионов.
Чемпион страны "ПСЖ" разгромил "Дижон". Компанию парижанам в главном клубном турнире Европы составит "Лилль".
Фото: ol.fr
Команда разгромила "Анже", набрала 75 очков и обеспечила себе второе место, гарантирующее путевку в групповой турнир.
"Лион" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Команда обыграла "Кан", набрала 69 очков и завершит сезон на третьем месте.
В Лиге Европы сыграет "Сент-Этьен", после победы над "Ниццей" имеющий 65 очков и гарантировавший себе четвертое место.
Чемпионат Франции
Лига 1
37-й тур
"Сент-Этьен" - "Ницца" - 3:0 (1:0)
Голы: Берич, 25 (1:0). Берич, 65 (2:0). Амума, 81 (3:0).
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Полома (Фофана, 20), Салиба, М`Вила, Салибюр (Вада, 66), Амума (Гезали, 83), Аит Беннассер, Берич, Норден.
"Ницца": Бенитес, Боскальи, Сарр, Коли, Пельмар (Ле Биан, 79), Аталь, Данилу, Ле Мелу, Тамез (Макенго, 74), Сен-Максимен, Ганаго (Срарфи, 66).
Предупреждения: Коли, 62. Ле Мелу, 73. Ле Биан, 86.
Судья: Готье.
18 мая. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".
"Страсбур" - "Ренн" - 0:2 (0:1)
Голы: Буриго, 24 (0:1). Юну, 90 (0:2).
"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Каси, Томассон (Мотиба, 65), Прцич, Льенар, Гонсалвеш (Зохи, 77), Да Кошта (Корнье, 84), Айорк.
"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Думбья, Гренье, Юханссон (Желен, 72), Буриго (Леа Силики, 66), Сарр, Камавинга (Юну, 81), Ньянг.
Предупреждения: Каси, 23. Камавинга, 45. Коубек, 83.
Судья: Леонар.
18 мая. Страсбург. Стадион "La Meinau".
"Тулуза" - "Марсель" - 2:5 (1:2)
Голы: Лейя Исека, 26 (1:0). Сансон, 29 (1:1). Сакаи, 50 (1:2). Градель, 61 (2:2). Нжи, 76 (2:3). Товен, 90 (2:4). Товен, 90+1 (2:5).
"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Босток (Каюзак, 87), Дурмаз (Ману Гарсия, 79), Сангаре, Доссеви (Мубеле, 85), Градель, Лейя Исека.
"Марсель": Манданда, Рами (Стротман, 74), Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон, Камара, Пайет (Лопес, 80), Жермен (Нжи, 62), Окампос.
Предупреждения: Жюльен, 22. Амави, 39. Рами, 58.
Судья: Шнайдер.
18 мая. Тулуза. Стадион Муниципальный.
"Монпелье" - "Нант" - 1:1 (0:1)
Голы: Кулибали, 24 (0:1). Молле, 76 (1:1).
"Монпелье": Леконт, Илтон, Мендеш, Ойонго, Суарес (Ристич, 45+5), Козза (Самбия, 57), Ле Таллек (Шкулетич, 82), Молле, Скири, Делор, Лаборд.
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Кватенг, 72), Паллуа, Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Жиротто, Мутуссами (Лукас Лима, 85), Уорис (Лимбомб, 80), Кулибали.
Предупреждения: Диегу Карлос, 2. Туре, 29. Паллуа, 90+6.
Судья: Бюке.
18 мая. Монпелье. Стадион "La Mosson".
"Генгам" - "Ним" - 2:2 (2:0)
Голы: Тюрам, 6 (1:0). Менди, 35 (2:0). Рипар, 53 (2:1). Буанга, 56 (2:2).
"Генгам": Кайар, Сорбон, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Фофана, 73), Блас (Карно, 83), Фири, Мергем, Тюрам (Ру, 61), Менди.
"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Алакуш (Паке, 89), Ферри, Буанга (Алиуи, 82), Тиуб, Мауасса, Валлс (Вальдивия, 72), Бобишон, Рипар.
Предупреждения: Икоко, 33. Тюрам, 44. Алакуш, 48. Бриансон, 66.
Судья: Мигельгорри.
18 мая. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".
"Бордо" - "Реймс" - 0:1 (0:1)
Гол: Сук Хюн Джун, 2.
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Кунде, Плашил, Отавиу, Адли (Карамо, 68), Башич (Бенраху, 46), Бриан, Камано (Калу, 61).
"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Шавалерен, Думбья (Дисаси, 85), Камара, Кафаро (Уден, 67), Дингоме, Сук Хюн Джун (Чаваррия, 74).
Предупреждение: Фокет, 90+2.
Судья: Ваттеллье.
18 мая. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".
"Лион" - "Кан" - 4:0 (0:0)
Голы: Депай, 49 (1:0). Корне, 54 (2:0). Дембеле, 64 (3:0). Депай, 74 (4:0).
Нереализованный пенальти: Дембеле, 31 (вратарь)
"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Дюбуа (Рафаэл да Силва, 82), Менди, Депай (Тузар, 77), Ауар (Траоре, 77), Ндомбеле, Дембеле, Корне, Террье.
"Кан": Самба, Имору, Джикю, Гильбер, Гради, Заари, Фажр, Кауи (Муссаки, 57), Деминге (Оньянге, 66), Кривелли (Армугом, 70), Нинга.
Предупреждения: Корне, 25. Марселу, 41. Рафаэл да Силва, 84. Джикю, 90+2.
Судья: Делерю (Франция).
18 мая. Лион. Стадион "Люмьер".
"Лилль" - "Анже" - 5:0 (2:0)
Голы: Иконе, 2 (1:0). Пепе, 14 (2:0). Ж.Бамба, 69 (3:0). Пепе, 76 - с пенальти (4:0). Араужу, 89 (5:0).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Коне, Габриэл, Зеки Челик (Пье, 82), Тиагу Мендес, Сумаре, Реми (Руй Фонте, 82), Ж.Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 77).
"Анже": Бютель, Траоре, Павлович, Пелланар (Аит Нури, 46), Мансо, Пажо (Эль Мелали, 70), Фюльжини, Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ, Баокен (Канга, 80).
Предупреждения: Павлович, 24. Пажо, 39. Аит Нури, 75. Араужу, 90.
Судья: Летексье.
18 мая. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".
"ПСЖ" - "Дижон" - 4:0 (3:0)
Голы: Ди Мария, 3 (1:0). Кавани, 4 (2:0). Мбаппе, 36 (3:0). Мбаппе, 56 (4:0).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Кюрзава (Нкунку, 86), Менье (Дагба, 77), Керер, Мбе Со, Дракслер, Паредес, Кавани, Ди Мария (Диаби, 77), Мбаппе.
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Хаддади (Муту, 46), Альфонс, Бальмон (Слити, 62), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Жанно, 86).
Предупреждения: Менье, 31. Амальфитано, 71.
Судья: Бризар.
18 мая. Париж. Стадион "Парк де Пренс".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Лига 1: Ключевая победа "Монако"
19.05.2019 13:58
19.05.2019 13:58
Ctrl+←