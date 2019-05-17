Болельщики "Реала" видят украинца Лунина вторым вратарем

Более половины фанов отдали предпочтение украинцу.

Болельщики мадридского "Реала" хотели бы видеть украинца Андрея Лунина вторым вратарем команды, сообщает Marca.

В голосовании на сайте издания 59% опрошенных выбрали вторым голкипером украинца. Люка Зидан, сын наставника клуба Зинедина Зидана, получил только 17% голосов.

Фото: marca.com
Ныне Лунин выступает за "Леганес", руководство которого заинтересовано продлить с "Реалом" арендное соглашение.

В первом испанском сезоне экс-голкипер "Зари" сыграл 6 матчей и пропустил 5 голов.


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