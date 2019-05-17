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2019-05-17
Болельщики "Реала" видят украинца Лунина вторым вратарем
Более половины фанов отдали предпочтение украинцу.
Болельщики мадридского "Реала" хотели бы видеть украинца Андрея Лунина вторым вратарем команды, сообщает Marca.
В голосовании на сайте издания 59% опрошенных выбрали вторым голкипером украинца. Люка Зидан, сын наставника клуба Зинедина Зидана, получил только 17% голосов.
Фото: marca.com
В первом испанском сезоне экс-голкипер "Зари" сыграл 6 матчей и пропустил 5 голов.
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