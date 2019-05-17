Новостей.COM ⇒ Спорт

Болельщики "Реала" видят украинца Лунина вторым вратарем Более половины фанов отдали предпочтение украинцу. Болельщики мадридского "Реала" хотели бы видеть украинца Андрея Лунина вторым вратарем команды, сообщает Marca. В голосовании на сайте издания 59% опрошенных выбрали вторым голкипером украинца. Люка Зидан, сын наставника клуба Зинедина Зидана, получил только 17% голосов. Фото: marca.com Ныне Лунин выступает за "Леганес", руководство которого заинтересовано продлить с "Реалом" арендное соглашение. В первом испанском сезоне экс-голкипер "Зари" сыграл 6 матчей и пропустил 5 голов.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.