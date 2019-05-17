Ватикан с благословения Папы Римского создал женскую футбольную команду

Первый матч намечен на 26 мая.

Ватикан с благословения Папы Римского создал женскую футбольную команду
Папа Римский Франциск
Фото: vaticannews.va

Ватикан создал первую в истории этого карликового государства женскую футбольную команду, сообщает twitter Football Italia.

Более половины из ее игроков - сотрудницы Ватикана, а также жены и дочери сотрудников. Перед командой стоит задача принимать участие в международных турнирах, в том числе - в Олимпиадах.

"Папа Франсиск придал значительный импульс женщинам в Ватикане, и эта инициатива - его продолжение", - заявил Данило Дзеннаро, представитель организации "Спорт в Ватикане".

"У нас 48 лет есть мужская команда, так что это было правильным дать такую возможность женщинам из Ватикана заниматься спортом".

Женщины Ватикана проведут свой первый товарищеский матч против "Ромы" 26 мая, а в июне сыграют международный поединок в столице Австрии Вене. Они примут участие в турнире, организованном детским госпиталем Ватикана "Бамбино Гесу".

Напомним, в январе Ватикан создал команду по легкой атлетике.


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