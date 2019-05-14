Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне

Сесар Гонсалес умер, предварительно от инфаркта миокарда.

Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
Фото: скриншот

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес по прозвищу "Серебряный Король" умер на ринге во время поединка в Лондоне, сообщает eurosport.ru.

О том, что произошел трагический форс-мажор не сразу поняли ни его соперник Ювентуд Геррерой, который некоторое время еще наносил удары Сезару, ни рефери поединка, ни зрители, которые думали, что это часть шоу.

Когда организаторы остановили бой, спасти Гонсалеса уже не удалось.

Предварительно причиной смерти стал инфаркт миокарда.

 

 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
Суперлига: Чемпионские медали оказались в кубкеСуперлига: Чемпионские медали оказались в кубке
"Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)  "Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в головуЖурналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в голову
Чемпионы мира в среднем весе едва не подрались во время процедуры взвешиванияЧемпионы мира в среднем весе едва не подрались во время процедуры взвешивания
Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. ФутболФаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" повесили на трибуне чучело Мораеса. Футбол
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Кубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . ФутболКубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . Футбол
Бразильский боец ММА скончался после нокаутаБразильский боец ММА скончался после нокаута
Чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" заявил, что был жертвой расизма во время выступлений в Украине. ФутболЧемпион Англии в составе "Манчестер Сити" заявил, что был жертвой расизма во время выступлений в Украине. Футбол
Два мотогонщика устроили драку прямо во время гонкиДва мотогонщика устроили драку прямо во время гонки
Голкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. ФутболГолкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. Футбол
В США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачтыВ США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачты
Последние новости
Подгружаем последние новости