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ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО) В матче стартового тура группового турнира чемпионата мира сборная Чехии обыграла команду Швеции. В составе победителей Якуб Врана оформил дубль, еще по разу отличились Доминик Кубалик, Михаэл Фролик и Ян Коварж. Фото: iihf.com За шведскую сборную шайбы забросили Патрик Хернквист и Оскар Линдблум. Напомним, что сборная РоSSии выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Ее игры пройдут на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы". В следующем матче Чехия 11 мая сыграет с Норвегией, а шведы - с итальянцами (12 мая). Сборная Швеции является действующим чемпионом мира. Чемпионат мира Группа B Чехия - Швеция - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Голы: Врана - 1 (Кубалик), 1:55 - 1:0. Хернквист - 1 (Нюландер, Э. Петтерссон), 20:24 - 1:1. Линдблум - 1 (бол., Густафссон, Братт), 23:01 - 1:2. Кубалик - 1 (Ян Коварж), 36:36 - 2:2. Фролик - 1 (Симон, Ворачек), 40:33 - 3:2. Врана - 2 (Гронек), 55:50 - 4:2. Ян Коварж - 1 (п.в., Ворачек), 59:04 - 5:2. Вратари: Бартошак - Лундквист (56:20 - 56:40, 56:48 - 59:04). Штраф: 14 - 14. Броски: 32 (12+8+12) - 32 (7+11+14). Судьи: Айверсон, Гофман. 10 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Спорт-Экспресс

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