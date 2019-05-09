Раздевалка "Ливерпуля" после разгрома "Барселоны" (ВИДЕО)  

"Ливерпуль" опубликовал видео из раздевалки команды после разгромной победы над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
 
Фото Раздевалка "Ливерпуля" после разгрома "Барселоны" (ВИДЕО)
Фото: twitter.com/LFC
От явного раздражения на лице Трента Александра-Арнолда до ослепительных улыбок Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину и танцев Деяна Ловрена.
 
В первой встрече "красные" проиграли каталонцам в Испании со счетом 0:3, но смогли выйти в финал.
 


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