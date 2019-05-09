Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  

"Колорадо" в овертайме выиграл у "Сан-Хосе" в шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
 
Счет в серии стал равный - 3-3.
 
Фото Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
Решающий матч в серии состоится 8 мая.
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
Шестой матч
 
"Колорадо" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
 
Голы: Жост - 2 (Комфер, Коул), 24:05 - 1:0. Власик - 2 (Майер, Нюквист), 34:36 - 1:1. Комфер - 3 (Седерберг, Керфут), 38:44 - 2:1. Бернс - 5 (Э. Карлссон), 39:50 - 2:2. Комфер - 4 (Брассар, Уилсон), 44:00 - 3:2. Власик - 3 (Кутюр, Нюквист), 57:32 - 3:3. Ландескуг - 3 (Макар), 62:32 - 4:3.
 
Вратари: Грубауэр - Джонс.
 
Штраф: 2 - 6.
 
Броски: 26 (11+8+5+2) - 22 (5+8+8+1).
 
7 мая. Денвер. Pepsi Center.
 
Счет в серии: 3-3.
 


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