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2019-05-09
Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)
"Колорадо" в овертайме выиграл у "Сан-Хосе" в шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
Счет в серии стал равный - 3-3.
Фото: nhl.com
Решающий матч в серии состоится 8 мая.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
Шестой матч
"Колорадо" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Жост - 2 (Комфер, Коул), 24:05 - 1:0. Власик - 2 (Майер, Нюквист), 34:36 - 1:1. Комфер - 3 (Седерберг, Керфут), 38:44 - 2:1. Бернс - 5 (Э. Карлссон), 39:50 - 2:2. Комфер - 4 (Брассар, Уилсон), 44:00 - 3:2. Власик - 3 (Кутюр, Нюквист), 57:32 - 3:3. Ландескуг - 3 (Макар), 62:32 - 4:3.
Вратари: Грубауэр - Джонс.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 26 (11+8+5+2) - 22 (5+8+8+1).
7 мая. Денвер. Pepsi Center.
Счет в серии: 3-3.
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