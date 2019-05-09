Серия А: "Милан" дома обыграл "Болонью" (ВИДЕО)  

"Милан" одержал победу над "Болоньей" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
 
В составе столичной команды голами отметился полузащитник Сусо и нападающий Фабио Борини.
Фото Серия А: "Милан" дома обыграл "Болонью" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Милан" с 59 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А.
 
"Болонья" с 37 баллами располагается на 15-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
35-й тур 
 
"Милан" - "Болонья" - 2:1 (1:0)
 
Голы: Сусо, 37 (1:0). Борини, 67 (2:0). Дестро, 72 (2:1).
 
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Музаккьо, Родригес, Билья (Маури, 26), Кессье, Лукас Пакета, Сусо (Самуэль Кастильехо, 79), Хакан Чалханоглу (Борини, 61), Пентек.
 
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Калабрези, Лянко, Поли (Сантандер, 86), Пульгар, Сванберг (Дестро, 63), Паласио, Сансоне, Орсолини (Эдера, 80).
 
Предупреждения: Поли, 44. Сансоне, 57. Калабрези, 65. Лукас Пакета, 74. Пульгар, 75. Кессье, 90+5. 
 
Удаления: Лукас Пакета, 74. Сансоне, 90+6, Дейкс, 90+6.
 
Судья: Ди Белло (Италия).
 
6 мая. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".


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