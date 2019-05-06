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Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО) "Сент-Луис" в гостях выиграл у "Далласа" в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3. Фото: nhl.com В составе победителей отличились Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон, Джейден Шворц и Сэмми Блэй. Одно очко за результативную передачу записал в свой актив роSSийский нападающий Иван Барбашев. У хозяев голом отметился Тайлер Сегин. Решающий, седьмой матч серии состоится 8 мая. НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала Шестой матч "Даллас" - "Сент-Луис" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Пьетранджело - 2 (Эдмундсон, Шворц), 1:03 - 0:1. Сегин - 4 (бол., Цуккарелло, Бенн), 11:35 - 1:1. Перрон - 3 (Сундквист, Барбашев), 35:24 - 1:2. Шворц - 8 (Стин, Парэйко), 47:37 - 1:3. Блэй - 1 (О`Райлли), 48:10 - 1:4. Вратари: Бишоп (Худобин, 48:10, 55:13 - 55:58) - Биннингтон. Штраф: 8 - 6. Броски: 23 (7+9+7) - 25 (10+4+11). 5 мая. Даллас. American Airlines Center. Счет в серии : 3-3.

Спорт-Экспресс

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