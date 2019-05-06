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2019-05-06
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)
"Сент-Луис" в гостях выиграл у "Далласа" в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
Счет в серии стал равным - 3-3.
Фото: nhl.com
В составе победителей отличились Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон, Джейден Шворц и Сэмми Блэй.
Одно очко за результативную передачу записал в свой актив роSSийский нападающий Иван Барбашев. У хозяев голом отметился Тайлер Сегин.
Решающий, седьмой матч серии состоится 8 мая.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
Шестой матч
"Даллас" - "Сент-Луис" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Пьетранджело - 2 (Эдмундсон, Шворц), 1:03 - 0:1. Сегин - 4 (бол., Цуккарелло, Бенн), 11:35 - 1:1. Перрон - 3 (Сундквист, Барбашев), 35:24 - 1:2. Шворц - 8 (Стин, Парэйко), 47:37 - 1:3. Блэй - 1 (О`Райлли), 48:10 - 1:4.
Вратари: Бишоп (Худобин, 48:10, 55:13 - 55:58) - Биннингтон.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 23 (7+9+7) - 25 (10+4+11).
5 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 3-3.
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