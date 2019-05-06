Сборная Украины: Достаточно одной победы (ВИДЕО)  

В Таллине завершился чемпионат мира в дивизионе 1B.

По итогам турнира сборная Украины сохранила прописку в третьем эшелоне мирового хоккея . Для этого нашим хоккеистам хватило одной победы, одержанной над голландцами.

Суббота. Таллин. ЛА "Тондираба". Эстония - Украина - 4:3 ОТ. Опасный момент у ворот Богдана ДЬЯЧЕНКО. Фото: iihf.com

В двух заключительных турах подопечные Андрея Срюбко проиграли.

В матче против сборной Румынии у наших изначально было мало шансов, тем более что сопернику нужно было сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице, предоставляющую путевку в дивизион 1A.

Поединок против эстонцев поначалу складывался для украинцев удачно - уже к исходу 2-й минуты после точного броска Игоря Мережко и великолепного индивидуального прохода Виталия Ляльки счет стал 2:0. А на первый перерыв наши ушли, ведя 3:1. Но на этом все и закончилось. Эстонцы переломили ход встречи, в итоге вырвав победу в овертайме.

Польша , В следующем году состав дивизиона 1B будет выглядеть следующим образом: Литва, Япония , Эстония, УКРАИНА, Сербия.

Александр ПРЕСИЧ, Спорт-Экспресс в Украине

4-й тур

УКРАИНА - РУМЫНИЯ - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Петер (бол., Трянча), 3:52 - 0:1. Биро (бол., Борисенко, Глига), 19:50 - 0:2. Бабинец (Буценко, Гаврик), 37:18 - 1:2. Константин (Трянча, Роколи), 39:21 - 1:3. Буточнов (Борисенко, Биро), 47:39 - 1:4. Рокай (буллит), 57:28 - 1:5.

Вратари: Дьяченко - Польц.

Броски: 31 - 20.

Штраф: 6 - 6.

Судья: Николич (Австрия).

2 мая. Таллин. ЛА «Тондираба». 400 зрителей.

Польша - 2:3. Япония - Голландия - 2:3. Эстония -- 2:3.

5-й тур

ЭСТОНИЯ - УКРАИНА - 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Мережко (Гриценко, Нименко), 1:35 - 0:1. Лялька (Пангелов-Юлдашев, Мережко), 1:55 - 0:2. Петров (Макров), 3:51 - 1:2. Бабинец (бол., Чердак), 14:59 - 1:3. Виттанен (Эмбрих, Шварогин), 39:54 - 2:3. Андреев (Петров), 50:54 - 3:3. Рооба (бол., Лахесалу) - 64:21 - 4:3.

Вратари: Коитмаа - Дьяченко.

Броски: 38 - 17.

Штраф: 2 - 18.

Судья: Франдсен (Дания).

4 мая. Таллин. ЛА «Тондираба». 3927 зрителей.

Польша - Румыния - Голландия - 3:1. Япония - 7:4.

Итоговая таблица

И В ВО ПО П Ш О

1. Румыния 5 3 2 0 0 18-9 13

2. Польша 5 4 0 1 0 27-13 13

3. Япония 5 2 0 0 3 16-17 6

4. Эстония 5 1 1 1 2 15-16 6

5. УКРАИНА 5 1 0 1 3 17-20 4

6. Голландия 5 1 0 0 4 7-25 3

Сборная Румынии вышла в дивизион 1A. Сборная Голландии вылетела в дивизион 2A.