Сборная Украины: Достаточно одной победы (ВИДЕО)  

В Таллине завершился чемпионат мира в дивизионе 1B.
По итогам турнира сборная Украины сохранила прописку в третьем эшелоне мирового хоккея. Для этого нашим хоккеистам хватило одной победы, одержанной над голландцами.
Суббота. Таллин. ЛА "Тондираба". Эстония - Украина - 4:3 ОТ. Опасный момент у ворот Богдана ДЬЯЧЕНКО. Фото: iihf.com
В двух заключительных турах подопечные Андрея Срюбко проиграли.
В матче против сборной Румынии у наших изначально было мало шансов, тем более что сопернику нужно было сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице, предоставляющую путевку в дивизион 1A.
Поединок против эстонцев поначалу складывался для украинцев удачно - уже к исходу 2-й минуты после точного броска Игоря Мережко и великолепного индивидуального прохода Виталия Ляльки счет стал 2:0. А на первый перерыв наши ушли, ведя 3:1. Но на этом все и закончилось. Эстонцы переломили ход встречи, в итоге вырвав победу в овертайме.
В следующем году состав дивизиона 1B будет выглядеть следующим образом: Литва, Польша, Япония, Эстония, УКРАИНА, Сербия.
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