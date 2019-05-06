Сборная Украины: Достаточно одной победы (ВИДЕО)  

В Таллине завершился чемпионат мира в дивизионе 1B.
 
По итогам турнира сборная Украины сохранила прописку в третьем эшелоне мирового хоккея. Для этого нашим хоккеистам хватило одной победы, одержанной над голландцами.
Фото Сборная Украины: Достаточно одной победы (ВИДЕО)
Суббота. Таллин. ЛА "Тондираба". Эстония - Украина - 4:3 ОТ. Опасный момент у ворот Богдана ДЬЯЧЕНКО. Фото: iihf.com
 
В двух заключительных турах подопечные Андрея Срюбко проиграли.
 
В матче против сборной Румынии у наших изначально было мало шансов, тем более что сопернику нужно было сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице, предоставляющую путевку в дивизион 1A.
 
Поединок против эстонцев поначалу складывался для украинцев удачно - уже к исходу 2-й минуты после точного броска Игоря Мережко и великолепного индивидуального прохода Виталия Ляльки счет стал 2:0. А на первый перерыв наши ушли, ведя 3:1. Но на этом все и закончилось. Эстонцы переломили ход встречи, в итоге вырвав победу в овертайме.
 
В следующем году состав дивизиона 1B будет выглядеть следующим образом: Литва, Польша, Япония, Эстония, УКРАИНА, Сербия.
 
Александр ПРЕСИЧ, Спорт-Экспресс в Украине
 
4-й тур
 
УКРАИНА - РУМЫНИЯ - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
 
Голы: Петер (бол., Трянча), 3:52 - 0:1. Биро (бол., Борисенко, Глига), 19:50 - 0:2. Бабинец (Буценко, Гаврик), 37:18 - 1:2. Константин (Трянча, Роколи), 39:21 - 1:3. Буточнов (Борисенко, Биро), 47:39 - 1:4. Рокай (буллит), 57:28 - 1:5.
 
Вратари: Дьяченко - Польц.
 
Броски: 31 - 20.
 
Штраф: 6 - 6.
 
Судья: Николич (Австрия).
 
2 мая. Таллин. ЛА «Тондираба». 400 зрителей.
 
 
Япония - Голландия - 2:3. Эстония - Польша - 2:3.
 
5-й тур
 
ЭСТОНИЯ - УКРАИНА - 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)
 
Голы: Мережко (Гриценко, Нименко), 1:35 - 0:1. Лялька (Пангелов-Юлдашев, Мережко), 1:55 - 0:2. Петров (Макров), 3:51 - 1:2. Бабинец (бол., Чердак), 14:59 - 1:3. Виттанен (Эмбрих, Шварогин), 39:54 - 2:3. Андреев (Петров), 50:54 - 3:3. Рооба (бол., Лахесалу) - 64:21 - 4:3.
 
Вратари: Коитмаа - Дьяченко.
 
Броски: 38 - 17.
 
Штраф: 2 - 18.
 
Судья: Франдсен (Дания).
 
4 мая. Таллин. ЛА «Тондираба». 3927 зрителей.
 
 
Румыния - Голландия - 3:1. Польша - Япония - 7:4.
 
Итоговая таблица
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Румыния 5 3 2 0 0 18-9 13
 
2. Польша 5 4 0 1 0 27-13 13
 
3. Япония 5 2 0 0 3 16-17 6
 
4. Эстония 5 1 1 1 2 15-16 6
 
5. УКРАИНА 5 1 0 1 3 17-20 4
 
6. Голландия 5 1 0 0 4 7-25 3
 
Сборная Румынии вышла в дивизион 1A. Сборная Голландии вылетела в дивизион 2A.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Серия А: "Аталанта" поднялась на четвертое место (ВИДЕО)  Серия А: "Аталанта" поднялась на четвертое место (ВИДЕО)  
В чемпионате Португалии арбитр остановил матч на 2 минуты, чтобы лайнсмен сгонял в туалетВ чемпионате Португалии арбитр остановил матч на 2 минуты, чтобы лайнсмен сгонял в туалет
Примера: "Бетис" и "Эспаньол" обменялись голамиПримера: "Бетис" и "Эспаньол" обменялись голами
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" обыграл "Даллас" в 3-м матче серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" обыграл "Даллас" в 3-м матче серии (ВИДЕО)  
Футболист сборной Украины попал в шорт-лист претендентов на звание Игрока года в БельгииФутболист сборной Украины попал в шорт-лист претендентов на звание Игрока года в Бельгии
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО)  
Серия А: "Дженоа" и "Рома" обменялись голами (ВИДЕО)  Серия А: "Дженоа" и "Рома" обменялись голами (ВИДЕО)  
"Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  
"Динамо" - "Александрия" - 1:1. 27 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Динамо" - "Александрия" - 1:1. 27 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Кубок Стэнли: "Коламбус" упустил преимущество в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Коламбус" упустил преимущество в серии (ВИДЕО)  
Суперлига: Сенсационная бронза "Запорожья" (ВИДЕО)  Суперлига: Сенсационная бронза "Запорожья" (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Коламбус" обыграл "Бостон" в третьем матче серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Коламбус" обыграл "Бостон" в третьем матче серии (ВИДЕО)  
Футболист сборной Украины попал в шорт-лист претендентов на звание Игрока года в БельгииФутболист сборной Украины попал в шорт-лист претендентов на звание Игрока года в Бельгии
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" обыграл "Даллас" в 3-м матче серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" обыграл "Даллас" в 3-м матче серии (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости