Примера: "Валенсия" дома уступила "Эйбару"

"Эйбар" в гостях обыграл "Валенсию" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
 
Единственный гол забил нападающий Шарлес?.
 
Фото Примера: "Валенсия" дома уступила "Эйбару"
Фото: valenciacf.com
"Валенсия" с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Ла лиги.
 
"Эйбар" с 43 баллами располагается на 9-й строчке.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
35-й тур
 
"Валенсия" - "Эйбар" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Шарлес, 90+3.
 
"Валенсия": Нету, Ронкалья, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Коклен (Собрино, 77), Гамейро, Родриго, Гонсалу Гедеш (Мина, 83), Торрес (Солер, 56).
 
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья (Де Бласис, 46), Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Педро Леон (Кардона, 71), Орельяна, Серхио Энрич (Шарлес, 80).
 
Предупреждения: Солер, 58. Ронкалья, 60. Хосе Анхель, 70. Шарлес, 87. Альварес, 90+1.
 
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
 
28 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".


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