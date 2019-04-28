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Примера: "Валенсия" дома уступила "Эйбару" "Эйбар" в гостях обыграл "Валенсию" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Шарлес?. Фото: valenciacf.com "Валенсия" с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Ла лиги. "Эйбар" с 43 баллами располагается на 9-й строчке. Чемпионат Испании Примера 35-й тур "Валенсия" - "Эйбар" - 0:1 (0:0) Гол: Шарлес, 90+3. "Валенсия": Нету, Ронкалья, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Коклен (Собрино, 77), Гамейро, Родриго, Гонсалу Гедеш (Мина, 83), Торрес (Солер, 56). "Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья (Де Бласис, 46), Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Педро Леон (Кардона, 71), Орельяна, Серхио Энрич (Шарлес, 80). Предупреждения: Солер, 58. Ронкалья, 60. Хосе Анхель, 70. Шарлес, 87. Альварес, 90+1. Судья: Эстрада Фернандес (Испания). 28 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".

Спорт-Экспресс

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