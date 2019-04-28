Новостей.COM ⇒
2019-04-28
Примера: "Валенсия" дома уступила "Эйбару"
"Эйбар" в гостях обыграл "Валенсию" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол забил нападающий Шарлес?.
Фото: valenciacf.com
"Валенсия" с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Ла лиги.
"Эйбар" с 43 баллами располагается на 9-й строчке.
Чемпионат Испании
Примера
35-й тур
"Валенсия" - "Эйбар" - 0:1 (0:0)
Гол: Шарлес, 90+3.
"Валенсия": Нету, Ронкалья, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Коклен (Собрино, 77), Гамейро, Родриго, Гонсалу Гедеш (Мина, 83), Торрес (Солер, 56).
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья (Де Бласис, 46), Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Педро Леон (Кардона, 71), Орельяна, Серхио Энрич (Шарлес, 80).
Предупреждения: Солер, 58. Ронкалья, 60. Хосе Анхель, 70. Шарлес, 87. Альварес, 90+1.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
28 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
Серия А: "Наполи" в гостях обыграл "Фрозиноне" »»
28.04.2019 16:25
28.04.2019 16:25
←+Ctrl+→