Серия А: "Болонья" дома обыграла "Эмполи" (ВИДЕО)  

"Болонья" выиграла у "Эмполи" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
 
В составе хозяев отличились Роберто Сориано, Риккардо Орсолини и Никола Сансоне.
Фото Серия А: "Болонья" дома обыграла "Эмполи" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
У гостей забил Марко Паяч. "Болонья" набрала 37 очков и занимает 14-е место. У "Эмполи" 29 очков и 18-я позиция.
 
В следующем туре "Болонья" на выезде сыграет с "Миланом", а "Эмполи" примет "Фиорентину".
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
34-й тур
 
"Болонья" - "Эмполи" - 3:1 (0:1)
 
Голы: Паяч, 17 (0:1). Сориано, 51 (1:1). Орсолини, 82 (2:1). Сансоне, 90+5 (3:1). 
 
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили, Сориано (Крейчи, 90+3), Пульгар (Поли, 79), Паласио (Сантандер, 73), Сансоне, Орсолини.
 
"Эмполи": Дронговски, Паяч (Паскуаль, 82), Весели, Расмуссен (Л.Мчедлидзе, 86), Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре, Фариас (Акуа, 67), Капуто.
 
Предупреждения: Паяч, 7. Мбай, 25. Орсолини, 35. Крунич, 54. Сориано, 78. 
 
Судья: Валери (Италия).
 
27 апреля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
 


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