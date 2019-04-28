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Серия А: "Болонья" дома обыграла "Эмполи" (ВИДЕО) "Болонья" выиграла у "Эмполи" в матче 34-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились Роберто Сориано, Риккардо Орсолини и Никола Сансоне. Фото: gazzetta.it У гостей забил Марко Паяч. "Болонья" набрала 37 очков и занимает 14-е место. У "Эмполи" 29 очков и 18-я позиция. В следующем туре "Болонья" на выезде сыграет с "Миланом", а "Эмполи" примет "Фиорентину". Чемпионат Италии Серия А 34-й тур "Болонья" - "Эмполи" - 3:1 (0:1) Голы: Паяч, 17 (0:1). Сориано, 51 (1:1). Орсолини, 82 (2:1). Сансоне, 90+5 (3:1). "Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили, Сориано (Крейчи, 90+3), Пульгар (Поли, 79), Паласио (Сантандер, 73), Сансоне, Орсолини. "Эмполи": Дронговски, Паяч (Паскуаль, 82), Весели, Расмуссен (Л.Мчедлидзе, 86), Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре, Фариас (Акуа, 67), Капуто. Предупреждения: Паяч, 7. Мбай, 25. Орсолини, 35. Крунич, 54. Сориано, 78. Судья: Валери (Италия). 27 апреля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

Спорт-Экспресс

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