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2019-04-27
Кубок Стэнли: "Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче (ВИДЕО)
"Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 1:0 в овертайме.
Единственная шайба была заброшена на 5-й минуте дополнительного времени нападающим Джорданом Стаалом.
Фото: nhl.com
Героями встречи стали вратари команд, которые сделали по 31 сэйву.
Шведский вратарь "Айлендерс" Ленер не смог отразить 32-й бросок. Для Мразека это второй "сухарь" в этом плей-офф.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
Первый матч
"Айлендерс" - "Каролина" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Стаал - 4 (Нидеррайтер, Песке), 64:04 - 0:1.
Вратари: Ленер - Мразек.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 31 (11+12+6+2) - 32 (9+12+10+1).
27 апреля. Нью-Йорк. Barclays Center.
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