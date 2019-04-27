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Кубок Стэнли: "Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче (ВИДЕО) "Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 1:0 в овертайме. Единственная шайба была заброшена на 5-й минуте дополнительного времени нападающим Джорданом Стаалом. Фото: nhl.com Героями встречи стали вратари команд, которые сделали по 31 сэйву. Шведский вратарь "Айлендерс" Ленер не смог отразить 32-й бросок. Для Мразека это второй "сухарь" в этом плей-офф. НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала Первый матч "Айлендерс" - "Каролина" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Гол: Стаал - 4 (Нидеррайтер, Песке), 64:04 - 0:1. Вратари: Ленер - Мразек. Штраф: 8 - 10. Броски: 31 (11+12+6+2) - 32 (9+12+10+1). 27 апреля. Нью-Йорк. Barclays Center.

Спорт-Экспресс

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