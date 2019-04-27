Кубок Стэнли: "Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче (ВИДЕО)  

"Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 1:0 в овертайме.
 
Единственная шайба была заброшена на 5-й минуте дополнительного времени нападающим Джорданом Стаалом.
Фото Кубок Стэнли: "Каролина" обыграла "Айлендерс" в первом матче (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
Героями встречи стали вратари команд, которые сделали по 31 сэйву.
 
Шведский вратарь "Айлендерс" Ленер не смог отразить 32-й бросок. Для Мразека это второй "сухарь" в этом плей-офф.
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
Первый матч
 
"Айлендерс" - "Каролина" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
 
Гол: Стаал - 4 (Нидеррайтер, Песке), 64:04 - 0:1.
 
Вратари: Ленер - Мразек.
 
Штраф: 8 - 10.
 
Броски: 31 (11+12+6+2) - 32 (9+12+10+1).
 
27 апреля. Нью-Йорк. Barclays Center.
 


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