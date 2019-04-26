Гвоздик стал первым послом доброй воли Красного Креста Украины

Боксер намерен открыть собственный благотворительный фонд.

Гвоздик стал первым послом доброй воли Красного Креста Украины
Александр Гвоздик
Фото: boxingscene.com

Первым Послом доброй воли Общества Красного Креста Украины стал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC харьковчанин Александр Гвоздик.

Меморандум по этому поводу подписали Гвоздик и генеральный директор Общества Красного Креста Украины Лилия Билоус, сообщает Укринформ.

"Александр Гвоздик - первый Посол доброй воли Красного Креста Украины за годы независимости. Мы сделали этот выбор не механически, а сознательно, как говорится, сердцем, руководствуясь не только его достижениями в спорте, но и общими взглядами на гуманитарные ценности. Среди них - культ здорового образа жизни, популяризация спорта, что важно для молодежи, а также принципы политической нейтральности и добровольности", - отметила на церемонии подписания меморандума Билоус.

Как сказал Гвоздик, первый шаг, который он сделает в новом статусе - это открытие собственного благотворительного фонда: "Пока члены фонда - я и моя жена, но надеюсь, что к нам присоединяются другие спортсмены и обычные люди-гуманисты".

По его словам, в понедельник он уже поедет из Харькова на тренировку в Европу, а оттуда - в США, где живет.

"Я помню свои новые обязанности и обещаю не подвести, потому что сейчас в Украине помощь крайне необходима тысячам людей. Также как посол буду продвигать идеи гуманизма".


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