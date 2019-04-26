Сборная Украины: Третий класс. Переэкзаменовка

В воскресенье в Таллине стартует чемпионат мира в третьем эшелоне.

Год назад в литовском Каунасе мы и из него едва не вылетели. Нынче задача проста: сохранить прописку.

Фото: fhu.com.ua

СССР , Латвия, Белоруссия и Казахстан пробились раньше. Когда-то мы мечтали о намного большем. После развала Союза сборная Украины дольше других команд из республик, где был развит хоккей , пробивалась в элиту. РоSSия стала наследницей, Латвия, Белоруссия и Казахстан пробились раньше.

Не забываем, что с того же уровня начинала и Словакия, что привело к задержке еще на год. И только в 1997 году, как и сейчас, в Эстонии, только не Таллине, а Кохтла-Ярве сборная Украины наконец-то сумела стать первой в дивизионе С.

В 1998 году в словенских Любляне и Есенице из постсоветских держав присутствовала только Эстония, и наша команда не имела никаких проблем, выиграв все семь матчей. Осенью того же года она первенствовала в квалификационном турнире в Любляне, опередив помимо хозяев еще и Францию с Германией. Ровно 20 лет назад - 2 мая 1999 года сборная Украины под руководством Анатолия Богданова в норвежском Хамаре дебютировала на высшем уровне, а защитник Сергей Климентьев стал автором первой шайбы. Лавров тогда наша команда не снискала, уступив во всех трех матчах в своей группе, но осенью того же года в английском Шеффилде получила право остаться в рядах элиты.

Там она находилась по 2007 год, но турнир в Москве и Мытищах стал для нашей сборной последним на высшем уровне. Играя в составе, ослабленном неявкой многих роSSийских легионеров, которым выступление за сборную могло бы поставить крест на выступлениях за клуб, вылетела. После этого она, меняя тренеров, трижды подряд останавливалась в шаге от повышения, а когда в 2011 году уже казалось, что все карты в руках у нас - турнир проводился в Киеве , а тренером был маститый канадец Дэйв Льюис, финишировала даже не второй, а третьей.

Но дальше было еще хуже. В 2012 году сборная под руководством Анатолия Хоменко спикировала в третий эшелон, после чего превратилась в команду-лифт. Становление «Донбасса» сначала как клуба ВХЛ, а затем и КХЛ позволило собрать в донецком клубе сильнейших игроков страны. Под руководством Александра Куликова, возглавившего сборную после ухода из «Донбасса», где параллельно с включением клуба в КХЛ сменил Юлиус Шуплер, сборная вернулась во второй эшелон.

В 2014 году, когда во главе сборной уже стоял тренер-совместитель Андрей Назаров, возглавлявший одновременно и «Донбасс», игроки которого составляли костяк сборной, были основания надеяться на лучшее, но в результате всего лишь четвертое место.

«Донбасс» последние матчи в КХЛ доигрывал уже за пределами Украины, и на том его кахээловская история завершилась. В ночь с 26 на 27 мая 2014 года ледовый дворец «Дружба» в Донецке подвергся нападению сепаратистов, был разграблен и подожжен. «Донбасс», как тогда говорили временно, но оказалось, что навсегда прекратил выступления в КХЛ , а в украинском хоккее начался период разброда и шатания.

Были всплески на юношеском уровне. В прошлом году команда 18-летних завоевала в Киеве путевку в дивизион 1А (в этом году уже вылетела). Взрослая команда Александра Годынюка в 2015 году в Кракове понизилась в классе. Через год Александр Савицкий в Загребе вернул ее обратно. И опять оптимисты возлагали огромные домашние надежды на домашний чемпионат мира. Реалисты только качали головой. Организован чемпионат был здорово, вот только сборная подкачала.

Мало кто мог предположить, что уж на домашнем-то турнире сборная Украины сподобится вылететь. Но это, увы, произошло. Взято было всего очко, причем, в матче последнего тура, уже ничего для нас не решавшем. Потом еще обросшим нехорошей аурой скандала. Дескать, два украинских игрока - вратарь Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода взяли деньги за то, чтобы обеспечить чистую победу корейцев, обеспечивавшую им второе место в группе и путевку в высший дивизион, но не обеспечили. Хотя, конечно, и не в корейцах тут дело - они все равно в элиту пробились, и не в наших хоккеистах, отыгравших довольно неплохо. А Захарченко - так просто блестяще, пропустив всего одну шайбу с игру и отразив 35 бросков.

НХЛ Дарюсу Каспарайтису и Дайнюсу Зубрусу. С литовцами наши играли в предпоследнем туре, и шайба Дмитрия Нименко на 59:23, после которой счет стал 4:4, стала для нашей команды воистину золотой. Китай , Сербия… В прошлом году играли в литовском Каунасе. Этот город - Мекка баскетбола, но как раз на нем впервые выстрелила и сборная Литвы, собравшая мощный состав, в котором нашлось место и легендамДарюсу Каспарайтису и Дайнюсу Зубрусу. С литовцами наши играли в предпоследнем туре, и шайба Дмитрия Нименко на 59:23, после которой счет стал 4:4, стала для нашей команды воистину золотой. Игра перешла в овертайм, и хотя в нем мы уступили, получили очко, позволившее вкупе с победой над Румынией в стартовом туре, уже не думать ни о чем перед заключительной игрой с Японией (1:7). А ведь была перспектива докатиться до того, чтобы соперничать с такими великими хоккейными державами как Австралия,, Сербия…

Польша спустилась сверху, Голландия поднялась снизу, сменив Хорватию, которой мы в Каунасе уступили. Непросто будет, если эта наша сборная проигрывает второму составу минской «Юности». Впрочем, тренеры полагают, что нет худа без добра - игроки понимают, что у нас нет звезд, у нас ровная команда. И сейчас мы много от этого чемпионата не ждем. Из пяти соперников трое прошлогодних - Япония , Эстония и Румыния.спустилась сверху, Голландия поднялась снизу, сменив Хорватию, которой мы в Каунасе уступили. Непросто будет, если эта наша сборная проигрывает второму составу минской «Юности». Впрочем, тренеры полагают, что нет худа без добра - игроки понимают, что у нас нет звезд, у нас ровная команда.

Вскоре после этих игр расположение сборной покинули защитник «Ледяных Волков» Станислав Ордынский, его коллега по амплуа из «Донбасса» Дмитрий Игнатенко, а также нападающий «Белого Барса» Владислав Куцевич. Таким образом, в расположении команды осталось 25 хоккеистов, которые продолжают готовиться к главному соревнования сезона.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Игрок Дата рожд. Клуб

Вратари

Богдан ДЬЯЧЕНКО 06.10.1998 Донбасс

Артур ОГАНДЖАНЯН 22.08.2000 Огден Мустангз WSHL

Кирилл КУЧЕР 24.05.1997 Белый Барс

Защитники

Всеволод ТОЛСТУШКО 31.05.1993 Кременчуг

Владимир РОМАНЕНКО 13.08.1992 Донбасс

Денис ПЕТРУХНО 18.09.1989 Галац Румыния

Игорь МЕРЕЖКО 30.04.1998 Летбридж Харрикейнз WHL

Даниил СКРИПЕЦ 11.09.1994 Динамо

Александр БОЕВЫХ 09.05.1995 Кременчуг

Андрей ГРИГОРЬЕВ 07.02.1998 Донбасс

Филипп ПАНГЕЛОВ-ЮЛДАШЕВ 15.02.1994 ЦСК ВВС ВХЛ

Нападающие

Андрей МИХНОВ 26.11.1983 Тыхы Польша

Дмитрий НИМЕНКО 01.05.1988 Стяуа Румыния

Владислав ГАВРИК 21.05.1991 Михаловце Словакия

Никита БУЦЕНКО 20.01.1990 Заглембе Польша

Сергей БАБИНЕЦ 05.09.1987 Гуменне Словакия

Виталий ЛЯЛЬКА 08.07.1996 Донбасс

Вадим МАЗУР 17.02.1998 Донбасс

Никита КОВАЛЕНКО 04.02.1998 Днепр

Тимур ГРИЦЕНКО 01.03.1996 Кременчуг

Владимир ЧЕРДАК 10.03.1994 Динамо

Олег ЗАДОЕНКО 20.02.1990 Стяуа Румыния

Дмитрий ДАНИЛЕНКО 10.04.2000 Сауз Шоре Кингз NCDC

Феликс МОРОЗОВ 07.03.2000 Викториавиль Тайгерс QMJHL

Александр ПЕРЕСУНЬКО 08.02.2000 Бостон Юн. Брюинз NCDC

Главный тренер: Андрей СРЮБКО (21.10.1975).

Тренеры: Сергей КЛИМЕНТЬЕВ (05.04.1975), Олег ШАФАРЕНКО (31.10.1981).