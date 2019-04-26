Сборная Украины: Третий класс. Переэкзаменовка

В воскресенье в Таллине стартует чемпионат мира в третьем эшелоне.
Год назад в литовском Каунасе мы и из него едва не вылетели. Нынче задача проста: сохранить прописку.
Фото: fhu.com.ua
Когда-то мы мечтали о намного большем. После развала Союза сборная Украины дольше других команд из республик, где был развит хоккей, пробивалась в элиту. РоSSия стала наследницей СССР, Латвия, Белоруссия и Казахстан пробились раньше.
Не забываем, что с того же уровня начинала и Словакия, что привело к задержке еще на год. И только в 1997 году, как и сейчас, в Эстонии, только не Таллине, а Кохтла-Ярве сборная Украины наконец-то сумела стать первой в дивизионе С.
В 1998 году в словенских Любляне и Есенице из постсоветских держав присутствовала только Эстония, и наша команда не имела никаких проблем, выиграв все семь матчей. Осенью того же года она первенствовала в квалификационном турнире в Любляне, опередив помимо хозяев еще и Францию с Германией. Ровно 20 лет назад - 2 мая 1999 года сборная Украины под руководством Анатолия Богданова в норвежском Хамаре дебютировала на высшем уровне, а защитник Сергей Климентьев стал автором первой шайбы. Лавров тогда наша команда не снискала, уступив во всех трех матчах в своей группе, но осенью того же года в английском Шеффилде получила право остаться в рядах элиты.
Там она находилась по 2007 год, но турнир в Москве и Мытищах стал для нашей сборной последним на высшем уровне. Играя в составе, ослабленном неявкой многих роSSийских легионеров, которым выступление за сборную могло бы поставить крест на выступлениях за клуб, вылетела. После этого она, меняя тренеров, трижды подряд останавливалась в шаге от повышения, а когда в 2011 году уже казалось, что все карты в руках у нас - турнир проводился в Киеве, а тренером был маститый канадец Дэйв Льюис, финишировала даже не второй, а третьей.
Но дальше было еще хуже. В 2012 году сборная под руководством Анатолия Хоменко спикировала в третий эшелон, после чего превратилась в команду-лифт. Становление «Донбасса» сначала как клуба ВХЛ, а затем и КХЛ позволило собрать в донецком клубе сильнейших игроков страны. Под руководством Александра Куликова, возглавившего сборную после ухода из «Донбасса», где параллельно с включением клуба в КХЛ сменил Юлиус Шуплер, сборная вернулась во второй эшелон.
В 2014 году, когда во главе сборной уже стоял тренер-совместитель Андрей Назаров, возглавлявший одновременно и «Донбасс», игроки которого составляли костяк сборной, были основания надеяться на лучшее, но в результате всего лишь четвертое место.
«Донбасс» последние матчи в КХЛ доигрывал уже за пределами Украины, и на том его кахээловская история завершилась. В ночь с 26 на 27 мая 2014 года ледовый дворец «Дружба» в Донецке подвергся нападению сепаратистов, был разграблен и подожжен. «Донбасс», как тогда говорили временно, но оказалось, что навсегда прекратил выступления в КХЛ, а в украинском хоккее начался период разброда и шатания.
Были всплески на юношеском уровне. В прошлом году команда 18-летних завоевала в Киеве путевку в дивизион 1А (в этом году уже вылетела). Взрослая команда Александра Годынюка в 2015 году в Кракове понизилась в классе. Через год Александр Савицкий в Загребе вернул ее обратно. И опять оптимисты возлагали огромные домашние надежды на домашний чемпионат мира. Реалисты только качали головой. Организован чемпионат был здорово, вот только сборная подкачала.
Мало кто мог предположить, что уж на домашнем-то турнире сборная Украины сподобится вылететь. Но это, увы, произошло. Взято было всего очко, причем, в матче последнего тура, уже ничего для нас не решавшем. Потом еще обросшим нехорошей аурой скандала. Дескать, два украинских игрока - вратарь Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода взяли деньги за то, чтобы обеспечить чистую победу корейцев, обеспечивавшую им второе место в группе и путевку в высший дивизион, но не обеспечили. Хотя, конечно, и не в корейцах тут дело - они все равно в элиту пробились, и не в наших хоккеистах, отыгравших довольно неплохо. А Захарченко - так просто блестяще, пропустив всего одну шайбу с игру и отразив 35 бросков.
В прошлом году играли в литовском Каунасе. Этот город - Мекка баскетбола, но как раз на нем впервые выстрелила и сборная Литвы, собравшая мощный состав, в котором нашлось место и легендам НХЛ Дарюсу Каспарайтису и Дайнюсу Зубрусу. С литовцами наши играли в предпоследнем туре, и шайба Дмитрия Нименко на 59:23, после которой счет стал 4:4, стала для нашей команды воистину золотой. Игра перешла в овертайм, и хотя в нем мы уступили, получили очко, позволившее вкупе с победой над Румынией в стартовом туре, уже не думать ни о чем перед заключительной игрой с Японией (1:7). А ведь была перспектива докатиться до того, чтобы соперничать с такими великими хоккейными державами как Австралия, Китай, Сербия…
И сейчас мы много от этого чемпионата не ждем. Из пяти соперников трое прошлогодних - Япония, Эстония и Румыния. Польша спустилась сверху, Голландия поднялась снизу, сменив Хорватию, которой мы в Каунасе уступили. Непросто будет, если эта наша сборная проигрывает второму составу минской «Юности». Впрочем, тренеры полагают, что нет худа без добра - игроки понимают, что у нас нет звезд, у нас ровная команда.
Вскоре после этих игр расположение сборной покинули защитник «Ледяных Волков» Станислав Ордынский, его коллега по амплуа из «Донбасса» Дмитрий Игнатенко, а также нападающий «Белого Барса» Владислав Куцевич. Таким образом, в расположении команды осталось 25 хоккеистов, которые продолжают готовиться к главному соревнования сезона.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.