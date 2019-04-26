Второй этап: Дальше без "Титана" (ВИДЕО)  

Как и предполагалось, одна из ключевых игр чемпионата пройдет в напряженной и интересной борьбе, вот только забитых мячей было очень мало, хотя голевых моментов хватало с избытком.
«Ураган» славится тем, что часто забивает в дебютах матчей - так случилось и на этот раз. Гости разыграли угловой, и Абакшин ударом головой открыл счет.
Постепенно «Хит» пришел в себя и начал контролировать ход событий. Гостям же оставалось лишь уповать на контригру, что они, в принципе, делать умеют. В свою очередь, у киевлян шансы сравнять счет не использовали Педяш, Боргун и Колесников.
И все же в самом начале второго тайма натиск «Хита» принес плоды. Недалеко возле штрафной площади сфолил Кордоба, а Педяш мастерским ударом со штрафного положил мяч ворота - 1:1. После этого ход матча мало изменился - хозяева продолжали больше атаковать, а гости, защищаясь, очень много фолили. В концовке подопечных Дмитрия Шувалова поджидала катастрофа. В одной из контратак дубль оформил Абакшин - 1:2, после чего Шувалов сразу взял тайм-аут. Игру «Хит» заканчивал с пятым полевым, роль которого исполнил Игорь Борсук. Но разыграть лишнего впереди не получилось.
«Ураган» победил и впервые в нынешнем чемпионате возглавил турнирную таблицу. А вот «Хит» после долгого перерыва эту самую первую позицию потерял - более того, по разнице забитых и пропущенных мячей киевляне теперь вообще третьи.
Максим ПАВЛЕНКО, главный тренер «Урагана»:
- У нас только позитивные эмоции, ведь в Киеве мы еще не побеждали. В начале второго тайма мы, к сожалению, пропустили, хотя знали, с кем играем. «Хит» хорошая команда и очень хорошо играет на своей площадке. А нашей главной задачей было не проиграть - потому мы и старались сохранить хотя бы равный счет, отсюда и отдали инициативу сопернику. На мой взгляд, игра была ничейной, но в самом конце нам улыбнулась фортуна. Что же касается Абакшина, то он усердно работает на тренировках, поэтому в играх оказывается в нужное время и в нужном месте там, где это необходимо.
Перед поездкой в Ровно наставник «Продэексима» уповал на проблемы. В частности, он намекал, что в этом городе весьма специфическая площадка, и на ней будет тяжело разыгрывать стандарты - с одной из сторон это делать практически невозможно. Но, как мы видим, стратегию на игру херсонцы выбрали верную и добились крупной победы.
Наставник ровенчан Станислав Гончаренко хорошо настроил коллектив на позитив, и «Кардинал» первый тайм, несмотря на счет, провел хорошо. В частности, моменты ровенчане создавали, вот только с реализацией были проблемы. Своими шансами не воспользовались Поночовный, Мануйленко и Басич. Особенно хороший был момент у последнего, но здесь гостей выручил их вратарь Савенко.
В середине тайма херсонцы забили весьма нелогичный мяч, а через минуту еще и второй - 0:2. После гола Белоцерковца затем Шотурма хитрой передачей вывел на забивную позицию Зварича и тот исполнил выход один в один с вратарем. Проблемы «Кардинала» усугубила еще и красная карточка для Кравцова, после которого «Продэксим» всего лишь за 15 секунд разыграл лишнего - 3:0.
Второй тайм превратился в пустую формальность, хотя чемпионам Украины удалось забить еще четыре мяча. В итоге - 7:0 и борьба за золотые награды обострилась. А «Кардинал» вот уже вторую игру кряду пропускает по семь мячей…
Титан - Энергия - 3:7 (Кожемяка, 18, 33 с пенальти, Еремин, 37 - Радевич, 2, 10, Линник, 5, в свои ворота, Танский, 24, Пелех, 32, Легендзевич, 34, Кузь, 38).
Судьба матча решилась в первой половине стартового тайма, когда в ворота «Титана» влетели три мяча. Команда из Покровского сопротивлялась, тоже забивала, но провалы сзади не дали добиться приемлемого результата.
А сразу же после матча пришло печальное известие. Руководство «Титана» сообщило, что снимает команду из чемпионата ввиду отсутствия финансирования. Теперь соперникам «Титана» будут засчитаны технические победы - 5:0.
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