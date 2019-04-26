Второй этап: Дальше без "Титана" (ВИДЕО)  

Второй этап

2-й тур

Хит - Ураган - 1:2 (Педяш, 22 - Абакшин, 4, 39).

Фото: fchit.kiev.ua

Как и предполагалось, одна из ключевых игр чемпионата пройдет в напряженной и интересной борьбе, вот только забитых мячей было очень мало, хотя голевых моментов хватало с избытком.

«Ураган» славится тем, что часто забивает в дебютах матчей - так случилось и на этот раз. Гости разыграли угловой, и Абакшин ударом головой открыл счет.

Постепенно «Хит» пришел в себя и начал контролировать ход событий. Гостям же оставалось лишь уповать на контригру, что они, в принципе, делать умеют. В свою очередь, у киевлян шансы сравнять счет не использовали Педяш, Боргун и Колесников.

И все же в самом начале второго тайма натиск «Хита» принес плоды. Недалеко возле штрафной площади сфолил Кордоба, а Педяш мастерским ударом со штрафного положил мяч ворота - 1:1. После этого ход матча мало изменился - хозяева продолжали больше атаковать, а гости, защищаясь, очень много фолили. В концовке подопечных Дмитрия Шувалова поджидала катастрофа. В одной из контратак дубль оформил Абакшин - 1:2, после чего Шувалов сразу взял тайм-аут. Игру «Хит» заканчивал с пятым полевым, роль которого исполнил Игорь Борсук. Но разыграть лишнего впереди не получилось.

«Ураган» победил и впервые в нынешнем чемпионате возглавил турнирную таблицу. А вот «Хит» после долгого перерыва эту самую первую позицию потерял - более того, по разнице забитых и пропущенных мячей киевляне теперь вообще третьи.

Максим ПАВЛЕНКО, главный тренер «Урагана»:

Киеве мы еще не побеждали. В начале второго тайма мы, к сожалению, пропустили, хотя знали, с кем играем. «Хит» хорошая команда и очень хорошо играет на своей площадке. А нашей главной задачей было не проиграть - потому мы и старались сохранить хотя бы равный счет, отсюда и отдали инициативу сопернику. На мой взгляд, - У нас только позитивные эмоции, ведь вмы еще не побеждали. В начале второго тайма мы, к сожалению, пропустили, хотя знали, с кем играем. «Хит» хорошая команда и очень хорошо играет на своей площадке. А нашей главной задачей было не проиграть - потому мы и старались сохранить хотя бы равный счет, отсюда и отдали инициативу сопернику. На мой взгляд, игра была ничейной, но в самом конце нам улыбнулась фортуна. Что же касается Абакшина, то он усердно работает на тренировках, поэтому в играх оказывается в нужное время и в нужном месте там, где это необходимо.

Кардинал - Продэксим - 0:7 (Белоцерковец, 13, Зварич, 14, 27, Волянюк, 19, 24, Клаудинью, 28, 29).

Перед поездкой в Ровно наставник «Продэексима» уповал на проблемы. В частности, он намекал, что в этом городе весьма специфическая площадка, и на ней будет тяжело разыгрывать стандарты - с одной из сторон это делать практически невозможно. Но, как мы видим, стратегию на игру херсонцы выбрали верную и добились крупной победы.

Наставник ровенчан Станислав Гончаренко хорошо настроил коллектив на позитив, и «Кардинал» первый тайм, несмотря на счет, провел хорошо. В частности, моменты ровенчане создавали, вот только с реализацией были проблемы. Своими шансами не воспользовались Поночовный, Мануйленко и Басич. Особенно хороший был момент у последнего, но здесь гостей выручил их вратарь Савенко.

В середине тайма херсонцы забили весьма нелогичный мяч, а через минуту еще и второй - 0:2. После гола Белоцерковца затем Шотурма хитрой передачей вывел на забивную позицию Зварича и тот исполнил выход один в один с вратарем. Проблемы «Кардинала» усугубила еще и красная карточка для Кравцова, после которого «Продэксим» всего лишь за 15 секунд разыграл лишнего - 3:0.

Второй тайм превратился в пустую формальность, хотя чемпионам Украины удалось забить еще четыре мяча. В итоге - 7:0 и борьба за золотые награды обострилась. А «Кардинал» вот уже вторую игру кряду пропускает по семь мячей…

Титан - Энергия - 3:7 (Кожемяка, 18, 33 с пенальти, Еремин, 37 - Радевич, 2, 10, Линник, 5, в свои ворота, Танский, 24, Пелех, 32, Легендзевич, 34, Кузь, 38).

Судьба матча решилась в первой половине стартового тайма, когда в ворота «Титана» влетели три мяча. Команда из Покровского сопротивлялась, тоже забивала, но провалы сзади не дали добиться приемлемого результата.

А сразу же после матча пришло печальное известие. Руководство «Титана» сообщило, что снимает команду из чемпионата ввиду отсутствия финансирования. Теперь соперникам «Титана» будут засчитаны технические победы - 5:0.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

И В Н П М О

1. Ураган 12 7 3 2 42-27 24

2. Продэксим 12 6 4 2 55-33 22

3. Хит 12 6 4 2 38-27 22

4. Энергия 12 4 3 5 25-35 15

5. Кардинал 12 3 2 7 28-46 11

6. Титан 12 2 0 10 28-48 6