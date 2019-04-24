Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе"

Полузащитник Андрес Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе".
 
Его напарниками будут защитник Дайго Ниси и полузащитник Хотару Ямагути, сообщает Твиттер японского клуба.
Фото Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе"
Андрес Иньеста. Фото: twitter.com/visselkobe
 
Легендарный испанец сменил в этом качестве немецкого форварда Лукаса Подольски, который ранее отказался от капитанской повязки.
 
"Виссел Кобе" занимает 11-е место в турнирной таблице японской лиги. 


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