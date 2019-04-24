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2019-04-24
Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе"
Полузащитник Андрес Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе".
Его напарниками будут защитник Дайго Ниси и полузащитник Хотару Ямагути, сообщает Твиттер японского клуба.
Андрес Иньеста. Фото: twitter.com/visselkobe
Легендарный испанец сменил в этом качестве немецкого форварда Лукаса Подольски, который ранее отказался от капитанской повязки.
"Виссел Кобе" занимает 11-е место в турнирной таблице японской лиги.
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