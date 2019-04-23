Сборная Украины: Проигрывать неприятно

Контрольные матчи

ЮНОСТЬ Белоруссия - УКРАИНА - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Протасеня (Кулаков), 22:40 - 1:0. Аносов (Стефанович, Мажуга), 34:04 - 2:0. Протасеня (бол. Геращенко, Кулаков), 47:14 - 3:0. Кашкар (К.Брикун, Протасеня), 54:15 - 4:0.

Фото: fhu.com.ua

Украина: Оганджанян. Толстушко - Игнатенко, Гаврик - Буценко - Бабинец; Ордынский - Ромненко, Пангелов - Юлдашев - Мережко; Скрипец - Григорьев, Михнов - Нименко - Лялька; Мазур - Гриценко - Задоенко, Коваленко - Пересунько - Морозов.

В рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1В, национальная сборная Украины отправилась в Минск, где провела контрольные поединки с одной из лучших команд Белоруссии - «Юностью».

Правда, эта самая лучшая команда играла в далеко не оптимальном составе - скажу больше - играла молодежью и теми, кто выходит на лед очень редко. В частности, как сообщает пресс-служба белорусского клуба, одна часть игроков отправилась в свою национальную сборную.

Речь идет об Александре Осипкове, Михаиле Стефановиче, Павле Развадовском, Станиславе Лопачуке и Александре Когалеве. Кроме того, сразу восемь игроков минчан в плей-офф Кубка президента получили различные травмы, так что априори против украинцев сыграть не сумели.

Тем не менее, резервный состав «Юности» показал, на каком уровне сейчас находится наш хоккей

В первом матче подопечные Андрея Срюбко выстояли лишь в первой двадцатиминутке, а потом начали пропускать и встречу закончили разгромным поражением.

ЮНОСТЬ - УКРАИНА - 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Голы: Михнов (Лялька, Мазур), 4.33 - 0:1. Мажуга (К.Брикун, Стефанович), 12.41 - 1:1. Лялька (Михнов), 17.11 - 1:2. Кот (Манюк, Мажуга), 52.28 - 2:2. Кашкар (Протасеня, Мажуга), 58.12 - 3:2.

Повторный матч прошел уже по другому сценарию. Здесь украинцы дважды усилиями Андрея Михнова и Виталия Ляльки выходили вперед, но белорусы отыгрывались, а незадолго до конца третьего периода забросили победную шайбу. Здесь был сыгран еще и овертайм, который также закончился победой белорусов.

Польши , Чемпионат мира в дивизионе 1В начнется 28 апреля в Таллине. Соперниками украинцев будут сборные Японии , Эстонии, Румынии и Голландии.

Сергей КЛИМЕНТЬЕВ, тренер сборной Украины:

- Конечно, проигрывать неприятно. Это не та «Юность», которая стала чемпионом Белоруссии. У них играли два молодых звена из фарм-клуба. Такое недопустимо. Конечно, интереснее было бы встретиться с соперником, который сильнее, тем более с национальной командой. В нашей сборной все сильнейшие на сегодняшний день и вот такой результат. Но в целом, благодаря конкуренции мы становимся лучше. В соседней Белоруссии хорошие клубы, и если бы несколько наших команд играли бы в таком чемпионате, то это, несомненно, пошло бы на пользу. Надеюсь, что в будущем лигу в таком формате все же организуют.