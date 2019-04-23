Сборная Украины: Проигрывать неприятно

В рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1В, национальная сборная Украины отправилась в Минск, где провела контрольные поединки с одной из лучших команд Белоруссии - «Юностью».
Правда, эта самая лучшая команда играла в далеко не оптимальном составе - скажу больше - играла молодежью и теми, кто выходит на лед очень редко. В частности, как сообщает пресс-служба белорусского клуба, одна часть игроков отправилась в свою национальную сборную.
Речь идет об Александре Осипкове, Михаиле Стефановиче, Павле Развадовском, Станиславе Лопачуке и Александре Когалеве. Кроме того, сразу восемь игроков минчан в плей-офф Кубка президента получили различные травмы, так что априори против украинцев сыграть не сумели.
Тем не менее, резервный состав «Юности» показал, на каком уровне сейчас находится наш хоккей.
В первом матче подопечные Андрея Срюбко выстояли лишь в первой двадцатиминутке, а потом начали пропускать и встречу закончили разгромным поражением.
Повторный матч прошел уже по другому сценарию. Здесь украинцы дважды усилиями Андрея Михнова и Виталия Ляльки выходили вперед, но белорусы отыгрывались, а незадолго до конца третьего периода забросили победную шайбу. Здесь был сыгран еще и овертайм, который также закончился победой белорусов.
Чемпионат мира в дивизионе 1В начнется 28 апреля в Таллине. Соперниками украинцев будут сборные Польши, Японии, Эстонии, Румынии и Голландии.
Сергей КЛИМЕНТЬЕВ, тренер сборной Украины:
- Конечно, проигрывать неприятно. Это не та «Юность», которая стала чемпионом Белоруссии. У них играли два молодых звена из фарм-клуба. Такое недопустимо. Конечно, интереснее было бы встретиться с соперником, который сильнее, тем более с национальной командой. В нашей сборной все сильнейшие на сегодняшний день и вот такой результат. Но в целом, благодаря конкуренции мы становимся лучше. В соседней Белоруссии хорошие клубы, и если бы несколько наших команд играли бы в таком чемпионате, то это, несомненно, пошло бы на пользу. Надеюсь, что в будущем лигу в таком формате все же организуют.
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