Зинченко продлил свой же уникальный рекорд в Английской Премьер-Лиге

В прошедший уик-энд на "Этихад" в Манчестере в рамках 35-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся второй за 4 дня матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".

Как и в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Чемпионов победу одержали хозяева – единственный мяч на счету Фила Фодена.

Впервые после травмы на поле в составе горожан вышел Александр Зинченко, отыгравший весь матч.

Таким образом, украинец побил свое же уникальное достижение в АПЛ, доведя количество побед МС подряд со своим участием до 18. Другими словами, если Александр выходит на поле, то "горожане" обязательно побеждают.

Добавим, что в матче против "шпор" украинский фулбек совершил 91 пас, что стало лучшим показателем среди команд.