Примера: "Вильярреал" дома обыграл "Леганес"

"Вильярреал" обыграл "Леганес" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
 
Хозяева набрали 36 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице.
Фото Примера: "Вильярреал" дома обыграл "Леганес"
Фото: villarrealcf.es
 
Гости с 41 баллом располагаются на 12-й строчке. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
33-й тур 
 
"Вильярреал" - "Леганес" - 2:1 (0:0)
 
Голы: Бакка, 64 (1:0). Токо-Экамби, 80 (2:0). Эль-Жар, 87 - с пенальти (2:1). 
 
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс, Чиквуэзе (Педраса, 84), Бакка (Касерес, 75), Токо-Экамби (Морено, 89).
 
"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эль-Жар, 71), Рубен Перес, Херард Гумбау, Оскар Родригес (Мерино, 77), Каррильо (Эн-Несири, 57), Брэйтуэйт.
 
Предупреждения: Омеруо, 90. Андрес Фернандес, 90. Касерес, 90+1. 
 
Судья: Прието Иглесиас.
 
21 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".


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