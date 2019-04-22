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Примера: "Вильярреал" дома обыграл "Леганес" "Вильярреал" обыграл "Леганес" в матче 33-го тура чемпионата Испании. Хозяева набрали 36 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице. Фото: villarrealcf.es Гости с 41 баллом располагаются на 12-й строчке. Чемпионат Испании Примера 33-й тур "Вильярреал" - "Леганес" - 2:1 (0:0) Голы: Бакка, 64 (1:0). Токо-Экамби, 80 (2:0). Эль-Жар, 87 - с пенальти (2:1). "Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс, Чиквуэзе (Педраса, 84), Бакка (Касерес, 75), Токо-Экамби (Морено, 89). "Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эль-Жар, 71), Рубен Перес, Херард Гумбау, Оскар Родригес (Мерино, 77), Каррильо (Эн-Несири, 57), Брэйтуэйт. Предупреждения: Омеруо, 90. Андрес Фернандес, 90. Касерес, 90+1. Судья: Прието Иглесиас. 21 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Спорт-Экспресс

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