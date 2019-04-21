Беринчик защитил титул WBO International

Украинец победил японца Аракаву единогласным решением судей.

30-летний украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 KOs) вечером 20 апреля защитил титул WBO International в легком весе.

Украинец победил 37-летнего претендента-японца Нихито Аракаву (32-6, 18 KOs) единогласным решением судей (120:107, 118:109, 120:107).

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Поединок длился все 12 раундов. Беринчик контролировал ход боя и нанес несколько сильных ударов по сопернику, но его атаки не привели не только к нокауту, а даже к нокдауну Аракавы

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в киевском "Дворце спорта".

Это одиннадцатая победа серебряного призера Олимпийских игр 2012 года на профессиональном ринге, украинец остается непобежденным.


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