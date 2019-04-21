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Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер" "Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Никлас Зюле. Фото: bild.de Чемпионат Германии Бундеслига 1 30-й тур "Бавария" - "Вердер" - 1:0 (0:0) Гол: Зюле, 75. "Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Горецка, 59), Мюллер (Рибери, 70), Тиагу Алькантара, Гнабри (Ренату Санчеш, 87), Коман, Левандовски. "Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Писарро, 81), Классен, Эггештайн, Мевальд (Лангкамп, 60), Крузе, Рашица (Осако, 73). Предупреждение: Велькович, 28. Удаление: Велькович, 58. Судья: Вельц (Германия). 20 апреля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена". "Аугсбург" - "Штутгарт" - 6:0 (3:0) Голы: Хедира, 11 (1:0). Хан, 18 (2:0). Макс, 29 (3:0). Рихтер, 53 (4:0). Макс, 58 (5:0). Рихтер, 68 (6:0). "Аугсбург": Луте, Стафилидис, Гауэлеув (Оксфорд, 64), Макс, Дансо, Байер, Шмид, Грегорич, Хедира (Моравек, 37), Хан, Рихтер (Шибер, 79). "Штутгарт": Цилер, Инсуа (Дидави, 46), Кемпф, Баумгартль, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн (Донис, 46), Цубер, Гомес, Гонсалес. Судья: Грефе (Германия). 20 апреля. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)". "Байер" - "Нюрнберг" - 2:0 (0:0) Голы: Аларио, 61 (1:0). Фолланд, 86 (2:0). "Байер": Храдецки, С.Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт (Паулинью, 90), Хаверц (Кор, 87), Фолланд, Бэйли (Аларио, 34). "Нюрнберг": Матения, Эвертон (Марграйттер, 79), Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Мисидьян, 62), Эррас, Левен, Исхак (Тилльманн, 75), Перейра. Судья: Винкманн (Германия). 20 апреля. Леверкузен. Стадион "БайАрена". "Майнц" - "Фортуна Д" - 3:1 (1:1) Голы: Матета, 1 (1:0). Лукебакио, 19 (1:1). Онисиво, 67 (2:1). Матета, 87 (3:1). Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58 "Майнц": Мюллер, Донати, Кариколь, Хак (Максим, 58), Ниакате, Латца (Кунде, 88), Куэйсон (Баку, 71), Гбамен, Боэтиус, Онисиво, Матета. "Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер, Каминьски, Хоффманн, Каан Айхан, Моралес (Баркок, 70), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Раман (Дукш, 81), Лукебакио (Кенан Караман, 76). Предупреждения: Раман, 52. Каан Айхан, 56. Ковнацки, 65. Судья: Шмидт (Германия). 20 апреля. Майнц. Стадион "Opel Arena".

Спорт-Экспресс

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