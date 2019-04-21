Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"

"Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" со счетом 1:0.
 
Единственный гол забил Никлас Зюле. 
Фото Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"
Фото: bild.de
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
30-й тур
 
"Бавария" - "Вердер" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Зюле, 75.
 
"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Горецка, 59), Мюллер (Рибери, 70), Тиагу Алькантара, Гнабри (Ренату Санчеш, 87), Коман, Левандовски.
 
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Писарро, 81), Классен, Эггештайн, Мевальд (Лангкамп, 60), Крузе, Рашица (Осако, 73).
 
Предупреждение: Велькович, 28.
 
Удаление: Велькович, 58.
 
Судья: Вельц (Германия).
 
20 апреля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".
 
"Аугсбург" - "Штутгарт" - 6:0 (3:0)
 
Голы: Хедира, 11 (1:0). Хан, 18 (2:0). Макс, 29 (3:0). Рихтер, 53 (4:0). Макс, 58 (5:0). Рихтер, 68 (6:0). 
 
"Аугсбург": Луте, Стафилидис, Гауэлеув (Оксфорд, 64), Макс, Дансо, Байер, Шмид, Грегорич, Хедира (Моравек, 37), Хан, Рихтер (Шибер, 79).
 
"Штутгарт": Цилер, Инсуа (Дидави, 46), Кемпф, Баумгартль, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн (Донис, 46), Цубер, Гомес, Гонсалес.
 
Судья: Грефе (Германия).
 
20 апреля. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".
 
"Байер" - "Нюрнберг" - 2:0 (0:0)
 
Голы: Аларио, 61 (1:0). Фолланд, 86 (2:0).
 
"Байер": Храдецки, С.Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт (Паулинью, 90), Хаверц (Кор, 87), Фолланд, Бэйли (Аларио, 34).
 
"Нюрнберг": Матения, Эвертон (Марграйттер, 79), Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Мисидьян, 62), Эррас, Левен, Исхак (Тилльманн, 75), Перейра.
 
Судья: Винкманн (Германия).
 
20 апреля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".
 
"Майнц" - "Фортуна Д" - 3:1 (1:1)
 
Голы: Матета, 1 (1:0). Лукебакио, 19 (1:1). Онисиво, 67 (2:1). Матета, 87 (3:1).
 
Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58
 
"Майнц": Мюллер, Донати, Кариколь, Хак (Максим, 58), Ниакате, Латца (Кунде, 88), Куэйсон (Баку, 71), Гбамен, Боэтиус, Онисиво, Матета.
 
"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер, Каминьски, Хоффманн, Каан Айхан, Моралес (Баркок, 70), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Раман (Дукш, 81), Лукебакио (Кенан Караман, 76).
 
Предупреждения: Раман, 52. Каан Айхан, 56. Ковнацки, 65.
 
Судья: Шмидт (Германия).
 
20 апреля. Майнц. Стадион "Opel Arena".


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