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2019-04-21
Серия А: "Ювентус" стал чемпионом в 8-й раз кряду (ВИДЕО)
"Ювентус" в матче 33-го тура серии А обыграл "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.
Победным стал мяч защитника гостей Хермана Пессельи, который отправил мяч в свои ворота.
Фото: gazzetta.it
Туринский клуб набрал 87 очков и за пять матчей до конца чемпионата стал недосягаемым для "Наполи", идущим на втором месте.
Чемпионат Италии
Серия А
33-й тур
"Ювентус" - "Фиорентина" - 2:1 (1:1)
Голы: Миленкович, 6 (0:1). Сандру, 37 (1:1). Пеццела, 53 - в свои ворота (2:1).
"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Сандру, Ругани, Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 65), Эмре Джан, Криштиану Роналду, Куадрадо (Де Шильо, 87), Бернардески (Кин, 74).
"Фиорентина": Лафон, Пеццела, Чеккерини, Ганцко, Миленкович, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Верету, Миральяс (Фернандес, 80), Симеоне, Кьеза (Муриэль, 66).
Предупреждение: Жерсон, 80.
Судья: Паскуа (Италия).
20 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".
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