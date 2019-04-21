Серия А: "Ювентус" стал чемпионом в 8-й раз кряду (ВИДЕО)  

"Ювентус" в матче 33-го тура серии А обыграл "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.
 
Победным стал мяч защитника гостей Хермана Пессельи, который отправил мяч в свои ворота.
Фото Серия А: "Ювентус" стал чемпионом в 8-й раз кряду (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Туринский клуб набрал 87 очков и за пять матчей до конца чемпионата стал недосягаемым для "Наполи", идущим на втором месте.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
33-й тур 
 
"Ювентус" - "Фиорентина" - 2:1 (1:1)
 
Голы: Миленкович, 6 (0:1). Сандру, 37 (1:1). Пеццела, 53 - в свои ворота (2:1). 
 
"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Сандру, Ругани, Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 65), Эмре Джан, Криштиану Роналду, Куадрадо (Де Шильо, 87), Бернардески (Кин, 74).
 
"Фиорентина": Лафон, Пеццела, Чеккерини, Ганцко, Миленкович, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Верету, Миральяс (Фернандес, 80), Симеоне, Кьеза (Муриэль, 66).
 
Предупреждение: Жерсон, 80. 
 
Судья: Паскуа (Италия).
 
20 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИЛомаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы по борьбеЖан Беленюк выиграл чемпионат Европы по борьбе
Примера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничьюПримера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничью
"Львов" - "Александрия" - 1:2. 24 тур"Львов" - "Александрия" - 1:2. 24 тур
Блок рекламы


Похожие новости
Серия А: Сенсация в Риме и успех "Торино" (ВИДЕО)  Серия А: Сенсация в Риме и успех "Торино" (ВИДЕО)  
Кубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . ФутболКубок Украины: Аппетит пришел вовремя (ВИДЕО)  . Футбол
"Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО)  "Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО)  
"Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  "Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  
Суперлига: "Днепр" дарит путевку "Химику" (ВИДЕО)  Суперлига: "Днепр" дарит путевку "Химику" (ВИДЕО)  
Серия А: "Аталанта" не смогла обыграть "Эмполи", совершив 47 ударов! (ВИДЕО)  Серия А: "Аталанта" не смогла обыграть "Эмполи", совершив 47 ударов! (ВИДЕО)  
Суперлига: "Киев-Баскет" - в финале (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" - в финале (ВИДЕО)  
"Донбасс" защитил титул (ВИДЕО)  "Донбасс" защитил титул (ВИДЕО)  
Серия А: "Интер" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  Серия А: "Интер" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости