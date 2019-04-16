"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины

Киевляне на выезде обыграли "Мариуполь".

"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины
Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо", далеко не в сильнейшем составе, выиграло выездной поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" (1:0).

Единственный гол на счету капитана команды Виктора Цыганкова (73-я минута).

Таким образом, "Динамо" отличилось в 19-м выездном матче чемпионата Украины подряд, повторив лучшее достижение в истории клуба.

Голевая гостевая серия "Динамо" началась 25 февраля 2018 года в проигранном матче ровенскому "Вересу" (1:3).

Также отметим, что "Динамо" в Мариуполе одержало 40-ю победу в чемпионате Украины под руководством Александра Хацкевича.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  
В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами РембрандтаВ чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами Рембрандта
За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплатыЗа выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Футбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата КолумбииФутбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата Колумбии
"Донбасс" выходит вперед (ВИДЕО)  "Донбасс" выходит вперед (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
К полуфиналу Кубка Украины с "Зарей" "Ингулец" выпустил забавное видеоК полуфиналу Кубка Украины с "Зарей" "Ингулец" выпустил забавное видео
Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. ФутболТелеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. Футбол
"Донбасс" стал семикратным чемпионом Украины по хоккею"Донбасс" стал семикратным чемпионом Украины по хоккею
Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы по борьбеУкраина завоевала первую медаль чемпионата Европы по борьбе
Футбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата КолумбииФутбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата Колумбии
За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплатыЗа выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. ФутболСостоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Футбол
Украинец Лэнь установил личный рекорд результативности за игру в матче НБАУкраинец Лэнь установил личный рекорд результативности за игру в матче НБА
"Днепр-1" установил уникальное достижение в Кубке Украины"Днепр-1" установил уникальное достижение в Кубке Украины
Кубок Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти (ВИДЕО)  Кубок Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости