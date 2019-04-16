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"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины Киевляне на выезде обыграли "Мариуполь". Фото: ФК Динамо Киев Киевское "Динамо", далеко не в сильнейшем составе, выиграло выездной поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" (1:0). Единственный гол на счету капитана команды Виктора Цыганкова (73-я минута). Таким образом, "Динамо" отличилось в 19-м выездном матче чемпионата Украины подряд, повторив лучшее достижение в истории клуба. Голевая гостевая серия "Динамо" началась 25 февраля 2018 года в проигранном матче ровенскому "Вересу" (1:3). Также отметим, что "Динамо" в Мариуполе одержало 40-ю победу в чемпионате Украины под руководством Александра Хацкевича.

LB.ua

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