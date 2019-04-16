В Киеве провели турнир по "папа-футболу"

Соревнования между смешанными команд из взрослых и детей прошли на Оболони.

Фото: Макс Левин

В Киеве на выходных состоялся IV турнир по "папа-футболу".

Это семейное футбольное соревнование, которое предусматривает участие смешанных команд из взрослых и детей. На поле одновременно имеют право играть трое взрослых и пятеро детей. Взрослым нельзя забивать ногами и стоять на воротах дольше одного тайма.

Турнир организовали "Отцовский клуб" и движение "Права мужчин в Украине".

В футбол играли на спортивной площадке возле станции метро "Оболонь" на ул. Иорданская (бывшая Лайоша Гавро).

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин


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