Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО)  

"Колорадо" обыграл "Калгари" со счетом 3:2 ОТ во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
 
Счет в серии: 1-1.
 
Фото Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
В составе победителей по разу отличились нападающие Мэттью Нието, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.
 
Следующая встреча пройдет 16 апреля.
 
НХЛ
 
1/8 финала
 
"Калгари Флэймз" - "Колорадо Эвеланш" - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
 
Голы: Нието - 1 (мен.), 27:16 - 0:1. Андерссон – 1 (бол., Беннетт, Баклунд), 32:26 – 1:1. Монахэн – 1 (Беннетт, Годро), 52:27 – 2:1. Комфер – 1 (Ландескуг, Рантанен), 57:21 – 2:2. Маккиннон – 1 (Рантанен, Коул), 68:27 - 2:3.
 
Вратари: Смит - Грубауэр (57:12 – 57:21).
 
Штраф: 12 - 14.
 
Броски: 37 (10+10+10+7) - 39 (15+12+10+2).
 
14 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
 


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