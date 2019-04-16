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Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО) "Колорадо" обыграл "Калгари" со счетом 3:2 ОТ во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счет в серии: 1-1. Фото: nhl.com В составе победителей по разу отличились нападающие Мэттью Нието, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер. Следующая встреча пройдет 16 апреля. НХЛ 1/8 финала "Калгари Флэймз" - "Колорадо Эвеланш" - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Нието - 1 (мен.), 27:16 - 0:1. Андерссон – 1 (бол., Беннетт, Баклунд), 32:26 – 1:1. Монахэн – 1 (Беннетт, Годро), 52:27 – 2:1. Комфер – 1 (Ландескуг, Рантанен), 57:21 – 2:2. Маккиннон – 1 (Рантанен, Коул), 68:27 - 2:3. Вратари: Смит - Грубауэр (57:12 – 57:21). Штраф: 12 - 14. Броски: 37 (10+10+10+7) - 39 (15+12+10+2). 14 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Спорт-Экспресс

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