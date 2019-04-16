Новостей.COM ⇒
2019-04-16
Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО)
"Колорадо" обыграл "Калгари" со счетом 3:2 ОТ во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Счет в серии: 1-1.
Фото: nhl.com
В составе победителей по разу отличились нападающие Мэттью Нието, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.
Следующая встреча пройдет 16 апреля.
НХЛ
1/8 финала
"Калгари Флэймз" - "Колорадо Эвеланш" - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Нието - 1 (мен.), 27:16 - 0:1. Андерссон – 1 (бол., Беннетт, Баклунд), 32:26 – 1:1. Монахэн – 1 (Беннетт, Годро), 52:27 – 2:1. Комфер – 1 (Ландескуг, Рантанен), 57:21 – 2:2. Маккиннон – 1 (Рантанен, Коул), 68:27 - 2:3.
Вратари: Смит - Грубауэр (57:12 – 57:21).
Штраф: 12 - 14.
Броски: 37 (10+10+10+7) - 39 (15+12+10+2).
14 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Кубок Стэнли: "Вашингтон" снова обыграл "Каролину" (ВИДЕО)
16.04.2019 03:32
16.04.2019 03:32
Ctrl+←